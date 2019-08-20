Гости на концерте Семена Слепакова в Юрмале: Измайлов, Ургант, Светлаков, Ярмольник, Хазанов и просто ценители юмора
Накануне, 19 августа, в Юрмале прошел творческий вечер популярного российского комедийного актера, сценариста, продюсера, исполнителя и автора песен, а в прошлом - капитана команды КВН "Сборная Пятигорска" Семена Слепакова.
На сцену концертного зала "Дзинтари" артист вышел в сопровождении своего бэнда, составленного из лучших музыкантов Москвы, чтобы с абсолютно невозмутимым лицом, которое уже давно является его "визитной карточкой", порассуждать о чиновниках, нефти, женщинах в лексусе, пятнице и соседях.
Легкое самобичевание, сменяющееся приступами патриотизма, зажигательные песни и душевные разговоры обо всем - все это продемонстрировал Семен Слепаков.
А что публика? Она тоже многое показала в этот вечер - в своих модных образах. Свободных, легких, светлых, местами откровенных...
К слову, Семен Слепаков не только "зажег" Юрмалу своей энергетикой и юмором, но и подарил зрителям сразу две незабываемые встречи: гостей поприветствовали его знаменитые коллеги - Сергей Светлаков и Иван Ургант.
Вечер ознаменовался также присутствием известных персон и в зрительном зале. Концерт посетили сатирик Лион Измайлов, актер Леонид Ярмольник, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, актер театра и кино, юморист Геннадий Хазанов и многие другие.
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