Фото: Легкое самобичевание, самоирония и душевные разговоры Семена Слепакова в Юрмале

19 августа Семён Слепаков вышел на сцену концертного зала Дзинтари, чтобы с абсолютно невозмутимым лицом порассуждать о чиновниках, нефти, женщинах в лексусе, пятнице и соседях.
Семен Слепаков вел со зрителями душевные разговоры, с лёгкой самоиронией и самобичеванием, которые разбавляли некие приступы патриотизма и зажигательные песни.
Семен в очередной раз доказал, что ему нет равных и его не зря называют "поэтом от народа".
Он с одинаковой иронией пел про чиновников, сливки общества, женщин, вредных соседей и свои собственные недостатки, при этом выражая суть проблем, знакомых большинству слушателей. Бытовые шутки успешно перекликались с философскими размышлениями, подарив зрителям многогранность этого артиста.
Галерея: Семен Слепаков в Дзинтари