Фото: Легкое самобичевание, самоирония и душевные разговоры Семена Слепакова в Юрмале

Семен Слепаков вел со зрителями душевные разговоры, с лёгкой самоиронией и самобичеванием, которые разбавляли некие приступы патриотизма и зажигательные песни.

Семен в очередной раз доказал, что ему нет равных и его не зря называют "поэтом от народа".

Он с одинаковой иронией пел про чиновников, сливки общества, женщин, вредных соседей и свои собственные недостатки, при этом выражая суть проблем, знакомых большинству слушателей. Бытовые шутки успешно перекликались с философскими размышлениями, подарив зрителям многогранность этого артиста.