Вдохновившись Балтией, гонконгцы призывают устроить "Гонконгский путь"

23 августа исполнится 30 лет с тех пор как, демонстрируя единство и жажду свободы, два миллиона человек взялись за руки и на 15 минут создали 600-километровую живую цепь, которая соединила столицы всех трех стран Балтии - Вильнюс, Ригу и Таллинн.

Прозвучавшая в LIHKG идея с призывом собраться в трех местах на трех основных железнодорожных линиях Гонконга в пятницу вечером, чтобы в форме мирного протеста взяться за руки и сформировать живые цепи. Согласно мнению задумке авторов, общая длина цепей из трех человек может составить около 32 километров.

Thirty years after 2 million people formed a 600km human chain, linking Estonia, Latvia & Lithuania, Hong Kongers are planning to recreate the Baltic Way this Friday night with the Hong Kong Way, totalling ~32km. https://t.co/joj7QM5Ixe pic.twitter.com/XYC07iHK1T — Mary Hui (@maryhui) August 19, 2019

"Балтийские страны [в 1989 году] показали всему миру, что они едины. Жители Гонконга сейчас тоже едины", - написал в форуме LIHKG пользователь Spring Worm.

Напомним, начиная с 9 июня, в Гонконге проходят крупнейшие за последние годы массовые оппозиционные демонстрации. Люди выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с разрабатываемым новым законом, который позволит выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.

Протестующие называют его "злым законом" - есть опасения, что его реальная цель - выдавать людей, неугодных правительству КНР.

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"Наша конечная цель - отменить закон, а не приостановить его", - заявил один из лидеров протестов в интервью BBC.

Справка: в 1997 году Гонконг вернулся в китайскую юрисдикцию из-под власти Великобритании, но при этом сохранил значительную автономию по формуле "одна страна — две системы", по крайней мере, до 2047 года. Митингующие говорят о своей озабоченности попытками усиления вмешательства Пекина во внутренние дела Гонконга, несмотря на эту договоренность.

В минувшее воскресенье на улицы вышли 1,7 млн человек, согласно оценкам организаторов протеста. Тем не менее, нет независимого подтверждения этих оценок.

Новые акции протеста жители Гонконга планируют провести в следующие субботу и воскресенье.

Балтийскому пути - 30!

Отмечая 30-й юбилей акции, порталы TVNET и Apollo предлагают своим читателям поучаствовать в виртуальном Балтийском пути и прожить историю Литвы, Латвии и Эстонии, а также поделиться воспоминаниями о своем опыте. Свой рассказ о пережитом 23 августа 1989 года можно отправить с помощью ссылки, размещенной внизу.