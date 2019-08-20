Минздрав хочет сильно увеличить штрафы за нарушение запретов на курение

До 100 евро по сравнению с нынешними 15 евро планируется увеличить штраф за нарушение ограничений на курение. До 50-200 евро для физических лиц и 200-350 евро для юридических вырастет штраф за неразмещение табличек о запрете на курение. Ранее за это нарушение штрафовались только руководители учреждений на сумму 70-140 евро.