Правительство не может договориться об утверждении ректора ЛУ

Основываясь на высказанных Госканцелярией замечаниях по поводу подготовленного Министерством образования и науки проекта приказа, подразумевающего отказ от утверждения Муйжниекса в должности, правительство решило отложить рассмотрение данного вопроса на неделю, предоставив министерству возможность подготовить более обоснованный проект приказа.

Министры от партий "Для развития/За!", "Новое Единство" и KPV LV сошлись во мнении пока не принимать решения по данному вопросу, а министры от национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ поддержали подготовленный Министерством науки и образования проект приказа.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки призвало не утверждать Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, по мнению министерства, в процессе выборов был нарушен закон о высших учебных заведениях и конституция ЛУ.

Например, министерство в проекте приказа указало на тот факт, что во время проходивших 24 мая выборов ректора 13 членов конституционного собрания не имели права участвовать в данном голосовании, и в первом туре выборов разрыв между кандидатами составил именно 13 голосов.

Также министерство указало на тот факт, что в студенческий совет должны быть включены представители всех 13 факультетов университета, однако в него не вошли представители Рижского медицинского колледжа Латвийского университета и 1-го Рижского медицинского колледжа Латвийского университета.