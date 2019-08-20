Еще две станции мониторинга ядерных взрывов в России отключились после ЧП в Северодвинске

Ранее сообщалось, об отсутствии связи со станциями в Дубне и Кирове. Согласно последней информации, также остановили работу с 13 августа точки мониторинга в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.

Еще одна такая же станция — в Уссурийске — работает.

"Интерфакс" со ссылкой на замглаву МИД России Сергей Рябков сообщает, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний - добровольное действие.

Напомним, 8 августа на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области случился взрыв. В результате ЧП погибли, как минимум пять человек. Согласно версии "Росатома", взорвалась ракета, в двигателе которой был использован радиоактивный изотопный источник питания.

The New York Times со ссылкой на данные разведки передавала, что это был взрыв ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Эту версию поддержал глава США Дональд Трамп.