Еще две станции мониторинга ядерных взрывов в России отключились после ЧП в Северодвинске

Еще две станции мониторинга радиационной обстановки в России больше не передают сигнал после взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Ранее сообщалось, об отсутствии связи со станциями в Дубне и Кирове. Согласно последней информации, также остановили работу с 13 августа точки мониторинга в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Еще одна такая же станция — в Уссурийске — работает.
"Интерфакс" со ссылкой на замглаву МИД России Сергей Рябков сообщает, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний - добровольное действие.
Напомним, 8 августа на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области случился взрыв. В результате ЧП погибли, как минимум пять человек. Согласно версии "Росатома", взорвалась ракета, в двигателе которой был использован радиоактивный изотопный источник питания.
The New York Times со ссылкой на данные разведки передавала, что это был взрыв ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Эту версию поддержал глава США Дональд Трамп.
19 августа глава России Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отметил, что из-за данного ЧП угрозы нет, повышения радиационного фона также не наблюдается.