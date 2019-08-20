Пенсионерам со счетами в Citadele не придется идти в филиал PNB banka для получения выплат

Этим клиентам гарантированные выплаты в размере до 100 000 евро, в соответствии с суммой вкладов, начиная с 22 августа будут перечислены автоматически на их счет в Citadele.

Для того, чтобы в дальнейшем получать пособия или пенсии от VSAA на счет Citadele или счет любого другого кредитного учреждения, клиенты должны будут письменно проинформировать VSAA в течение шести месяцев.

Частным лицам, которые до 22 августа откроют счет в Citadele, нужно будет подать заявку на получение гарантированного возмещения.

В свою очередь тем частным лицам, которые откроют счет в Citadele до 22 августа, но не являются получателями пенсий или пособий от VSAA, нужно будет подать заявку на получение гарантированной выплаты на счет в Citadele или любом другом кредитном учреждении.

Если при открытии счета до 22 августа частное лицо заполнило распоряжение в свободной форме о получении гарантированного возмещения на свой счет в Citadele и подало его в банк, выплата будет перечислена на новый счет.

Всех клиентов PNB банка, которым доступны мобильные телефоны и интернет, призывают открыть счет в Citadele с помощью приложения или на сайте банка. В свою очередь, чтобы получить оперативное обслуживание и необходимые ответы на свои вопросы, клиентов банка призывают использовать функцию чата в мобильном приложении.