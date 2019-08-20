Пенсионерам со счетами в Citadele не придется идти в филиал PNB banka для получения выплат

Тем жителям, которые получают пенсии или пособия от Государственного агентства социального страхования (VSAA) и до 22 августа откроют счет в банке Citadele, не нужно будет идти в филиал PNB banka, чтобы получить гарантированные выплаты, сообщили в Citadele.
Этим клиентам гарантированные выплаты в размере до 100 000 евро, в соответствии с суммой вкладов, начиная с 22 августа будут перечислены автоматически на их счет в Citadele.
Для того, чтобы в дальнейшем получать пособия или пенсии от VSAA на счет Citadele или счет любого другого кредитного учреждения, клиенты должны будут письменно проинформировать VSAA в течение шести месяцев.
Частным лицам, которые до 22 августа откроют счет в Citadele, нужно будет подать заявку на получение гарантированного возмещения.
В свою очередь тем частным лицам, которые откроют счет в Citadele до 22 августа, но не являются получателями пенсий или пособий от VSAA, нужно будет подать заявку на получение гарантированной выплаты на счет в Citadele или любом другом кредитном учреждении.
Если при открытии счета до 22 августа частное лицо заполнило распоряжение в свободной форме о получении гарантированного возмещения на свой счет в Citadele и подало его в банк, выплата будет перечислена на новый счет.
Всех клиентов PNB банка, которым доступны мобильные телефоны и интернет, призывают открыть счет в Citadele с помощью приложения или на сайте банка. В свою очередь, чтобы получить оперативное обслуживание и необходимые ответы на свои вопросы, клиентов банка призывают использовать функцию чата в мобильном приложении.
Между тем те лица, которые получают пособие или пенсию от VSAA, и, у которых нет счета в Citadele, с 22 августа могут прийти в конкретные филиалы PNB banka, взяв с собой паспорт или ID-карту. Им автоматически будут открыты счета в Citadele и перечислены гарантированные выплаты. Там же клиенты должны будут заполнить заявление VSAA о дальнейшем получении пенсии или пособия на счет в банке Citadele или в другом банке.