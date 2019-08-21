Ср, 21.08.2019
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В Лимбажском крае задержана группа из пяти лиц, подозреваемых в похищении мужчины

Полиция. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В минувшую субботу, 17 августа, сотрудники криминальной полиции Видземского регионального управления задержали пятерых человек по подозрению в похищении мужчины в Лимбажском крае. Об этом сообщает представитель Госполиции Зане Васкане.

К задержанным применена мера пресечения не связанная с лишением свободы, уголовный процесс продолжается.

17 августа сотрудники полиции получили информацию о том, что ночью в Лимбажском крае в частный жилой дом ворвались неизвестные на тот момент лица, применив силу, они увезли жителя дома в неизвестном направлении, рассказала Васкане.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили личности причастных к происшествию лиц, после чего сотрудники криминальной полиции Видземского регионального управления в сотрудничестве с батальоном специальной оперативной группы Госполиции Рижского района задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению.

Во время расследования сотрудники Госполиции установили, что похищение связано с внутренним конфликтом, который возник между мужчинами на бытовой почве.

Сотрудники полиции провели обыск у задержанных лиц. По факту преступления был начат уголовный процесс. За похищение человека подозреваемым в совершенном преступлении грозит лишение свободы на срок до пяти лет, либо кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

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