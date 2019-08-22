Чт, 22.08.2019
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Стиль поклонников Ани Лорак в Юрмале: модный шик в честь сексуальной поп-дивы с акцентом на мини
Фото

ФОТО: Русский TVNET

Накануне, 21 августа, в концертном зале "Дзинтари" с программой The Best выступила Ани Лорак - одна из сильнейших вокалисток современной эстрады, уникальный голос которой в 4,5 октавы покорил уже миллионы слушателей по всему миру! А еще она очень красива...

В Юрмале Лорак представила особенную музыкальную программу, в которой  прозвучали как уже давно всеми любимые песни в абсолютно новом звучании и смелых аранжировках, так и совершенно новые композиции.

Этот концерт - музыкальный диалог со зрителем, наполненный драйвом и эмоциями, исключительно живой звук и команда, в которой играют одни из лучших музыкантов России.

А любой диалог подразумевает тесную взаимную связь, некое единение. И латвийская публика на концерте Ани Лорак продемонстрировала это в том числе и в своих модных образах, которым отдала предпочтение в этот вечер. Стильно, красиво, сексуально - это все про нее!

Смотрите фото - убедитесь сами!

Галерея: Стиль гостей на концерте Ани Лорак в Юрмале

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