Левитс: Балтийский путь начал рушить железный занавес

"Балтийский путь стал политической инновацией, которая ранее не была опробована. В результате мы сегодня находимся здесь, на конференции, в свободной и независимой Латвии", - отметил президент, обращаясь к присутствующим.

Левитс подчеркнул, что у жителей стран Балтии была четкая цель восстановить историческую справедливость и обрести независимость.

"После Балтийского пути мир вновь узнал балтийцев. Эта акция начала разрушение железного занавеса. Балтийский путь был нашим путем обратно в Европу", - сказал в своем выступлении президент.

Также, по словам Левитса, Балтийский путь обозначил начало распада советского тоталитарного режима. Хотя были попытки пресечь это движение, советский режим был не так силен, и процесс, который начался с Балтийского пути, символически ознаменовался падением Берлинской стены.

"Основанная на принципах международного права Европа была нашим убеждением и тогда, и сегодня, и будет оставаться до тех пор, пока будет существовать свободная Латвия и Европа. Тогда мы завоевали независимость, но демократию нужно защищать постоянно, в том числе сегодня, перед лицом новых вызовов", - сказал президент.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в своем выступлении отметил, что участники конференции собрались вместе не только потому, чтобы поделиться воспоминаниями, но и говорить о том, что делать, чтобы идеалы Балтийского пути были живы не только в странах Балтии, но и по всей Европе.

"Нам может показаться, что это было время, полное романтики, что независимость и свобода просто упали нам в руки. Однако атмосфера тогда была намного более угрожающей", - сказал министр.

Тогда, обретя независимость, никто не думал, что история в определенной мере повторится, сказал Ринкевич, подчеркнув, что сегодня Европу вновь делят на сферы влияния, оккупируют и аннексируют территории государств.