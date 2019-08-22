В сентябре страны Балтии и Северной Европы обсудят вопрос о возвращении России в ПАСЕ

"Мы договорились, что теперь у нас будет формат спикеров парламентов Северных и Балтийских стран со 2 по 3 сентября, и там мы будем говорить об этом", - заявил журналистам спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис после встречи с главой украинского парламента Андреем Парубием.