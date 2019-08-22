Чт, 22.08.2019
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В сентябре страны Балтии и Северной Европы обсудят вопрос о возвращении России в ПАСЕ

Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

В сентябре страны Балтии и Северной Европы обсудят, как им сообща отреагировать на принятое этим летом решение о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Этот вопрос 2-3 сентября будет обсуждаться спикерами парламентов этих стран, сообщили в четверг лидеры Сейма Литвы и Верховной рады Украины.

"Мы договорились, что теперь у нас будет формат спикеров парламентов Северных и Балтийских стран со 2 по 3 сентября, и там мы будем говорить об этом", - заявил журналистам спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис после встречи с главой украинского парламента Андреем Парубием.

"Украина предложит форму и содержание резолюции, и эта резолюция должна быть распространена в той степени, чтобы она стала известна всем", - добавил Пранцкетис.

В июне Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась разрешить российским законодателям вернуться, чтобы страна не вышла из этой правозащитной организации. Право голоса было отозвано у России пять лет назад из-за аннексии принадлежащего Украине Крыма.

Парубий сказал, что договорился с Пранцкетисом продолжить координировать совместные действия.

"Для нас (новой украинской парламентской делегации в ассамблее) очень важно иметь эту целостность со старой делегацией и очень быстро скоординировать свои действия с нашими друзьями", - сказал Парубий.

Страны Центральной и Восточной Европы говорят, что решением о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совет Европы посылает неверный сигнал международному сообществу, поскольку Москва не сделала ничего, чтобы заслужить отмену санкций.

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