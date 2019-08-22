Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики "Титаника"

Изданию удалось пообщаться с участниками международной экспедиции. Исследователи за восемь суток совершили пять погружений к затонувшему кораблю, отследив таким образом, в том числе при помощи видеосъемки, текущее состояние лайнера.

Кадры были сделаны в высоком разрешении. РИА "Новости" пишет, что также была создана детализированная 3D-модель затонувшего корабля.

"Самой ужасающей зоной разрушения стала правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться", — рассказал эксперт Парк Стивенсон.

Эксперты полагают, что судно продолжит разрушаться.

Видео разрушающегося на дне Атлантики "Титаника"