Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики "Титаника"
Затонувший британский лайнер "Титаник" находится в ужасающем состоянии, которое со временем будет только ухудшаться. Об этом сообщает BBC.
Изданию удалось пообщаться с участниками международной экспедиции. Исследователи за восемь суток совершили пять погружений к затонувшему кораблю, отследив таким образом, в том числе при помощи видеосъемки, текущее состояние лайнера.
Кадры были сделаны в высоком разрешении. РИА "Новости" пишет, что также была создана детализированная 3D-модель затонувшего корабля.
"Самой ужасающей зоной разрушения стала правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться", — рассказал эксперт Парк Стивенсон.
Эксперты полагают, что судно продолжит разрушаться.
Видео разрушающегося на дне Атлантики "Титаника"
Корабль "Титаник", в апреле 1912 года столкнувшийся с айсбергом, затонул на глубине 3 750 метров в Атлантическом океане, примерно в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда (Канада). В результате ЧП погибли 1496 человек. Спаслись только 712 человек.