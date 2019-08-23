В пятницу отмечается 30-я годовщина Балтийского пути

Праздничная программа начнется с церемонии поднятия на башне Святого духа Рижского замка флагов Латвии, Литвы и Эстонии, в которой примет участие президент Эгил Левитс.

На празднование годовщины Балтийского пути в Ригу прибудут премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис и глава правительства Эстонии Юри Ратас. В 11:00 они вместе с президентом возложат цветы к памятнику Свободы.

Премьеры государств Балтии также проведут переговоры и встретятся с президиумом Сейма и Балтийской ассамблеи. В 14:00 они выступят на совместной пресс-коференции во Дворце культуры "Зиемельблазма".

В свою очередь президент отправится на латвийско-литовскую границу в Гренцтале, где состоится его встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а в 19:00 выступит с обращением у памятника Свободы.

В Сейме сегодня состоится торжественное открытие зала Балтийского пути, а у здания Кабинета министров пройдет выставка "От идеи до прикосновения рук".

В честь 30-й годовщины Балтийского пути в Домском соборе состоится богослужение, а столичная Ратуша вечером окрасится в цвета флагов Латвии, Литвы и Эстонии.