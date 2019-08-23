Пт, 23.08.2019
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В пятницу отмечается 30-я годовщина Балтийского пути

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Балтийский путь

ФОТО: TVNET

Сегодня, в 30-ю годовщину Балтийского пути, в Латвии пройдут торжественные мероприятия, посвященные этой мирной акции, которая сыграла большую роль в восстановлении независимости балтийских государств.

Праздничная программа начнется с церемонии поднятия на башне Святого духа Рижского замка флагов Латвии, Литвы и Эстонии, в которой примет участие президент Эгил Левитс.

На празднование годовщины Балтийского пути в Ригу прибудут премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис и глава правительства Эстонии Юри Ратас. В 11:00 они вместе с президентом возложат цветы к памятнику Свободы.

Премьеры государств Балтии также проведут переговоры и встретятся с президиумом Сейма и Балтийской ассамблеи. В 14:00 они выступят на совместной пресс-коференции во Дворце культуры "Зиемельблазма".

В свою очередь президент отправится на латвийско-литовскую границу в Гренцтале, где состоится его встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а в 19:00 выступит с обращением у памятника Свободы.

В Сейме сегодня состоится торжественное открытие зала Балтийского пути, а у здания Кабинета министров пройдет выставка "От идеи до прикосновения рук".

В честь 30-й годовщины Балтийского пути в Домском соборе состоится богослужение, а столичная Ратуша вечером окрасится в цвета флагов Латвии, Литвы и Эстонии.

Мирная политическая демонстрация, получившая название Балтийского пути, состоялась 23 августа 1989 года. Почти 2 млн человек, взявшись за руки, создали живую 600-клометровую цепочку от столицы Эстонии Таллина через Ригу до столицы Литвы Вильнюса. Акция была призвана продемонстрировать единство стран Балтии в их стремлении обрести свободу и независимость от Советского Союза.

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