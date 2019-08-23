В пятницу отмечается 30-я годовщина Балтийского пути

Сегодня, в 30-ю годовщину Балтийского пути, в Латвии пройдут торжественные мероприятия, посвященные этой мирной акции, которая сыграла большую роль в восстановлении независимости балтийских государств.
Праздничная программа начнется с церемонии поднятия на башне Святого духа Рижского замка флагов Латвии, Литвы и Эстонии, в которой примет участие президент Эгил Левитс.
На празднование годовщины Балтийского пути в Ригу прибудут премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис и глава правительства Эстонии Юри Ратас. В 11:00 они вместе с президентом возложат цветы к памятнику Свободы.
Премьеры государств Балтии также проведут переговоры и встретятся с президиумом Сейма и Балтийской ассамблеи. В 14:00 они выступят на совместной пресс-коференции во Дворце культуры "Зиемельблазма".
В свою очередь президент отправится на латвийско-литовскую границу в Гренцтале, где состоится его встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а в 19:00 выступит с обращением у памятника Свободы.
В Сейме сегодня состоится торжественное открытие зала Балтийского пути, а у здания Кабинета министров пройдет выставка "От идеи до прикосновения рук".
В честь 30-й годовщины Балтийского пути в Домском соборе состоится богослужение, а столичная Ратуша вечером окрасится в цвета флагов Латвии, Литвы и Эстонии.
Мирная политическая демонстрация, получившая название Балтийского пути, состоялась 23 августа 1989 года. Почти 2 млн человек, взявшись за руки, создали живую 600-клометровую цепочку от столицы Эстонии Таллина через Ригу до столицы Литвы Вильнюса. Акция была призвана продемонстрировать единство стран Балтии в их стремлении обрести свободу и независимость от Советского Союза.