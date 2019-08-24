Телевидение становится локальным, но развлечения остаются неизменными

На TELCO TRENDS собралось около 400 ведущих специалистов из 30 стран (Евросоюз и СНГ), чтобы поговорить о том, что сейчас важно для отрасли электронных коммуникаций и какие там есть проблемы.

В рамках конференции участники обсудили тенденции глобальных изменений рынка телевидения. Были получены ответы о вкусах потребителей и том, как защитить индустрию от пиратства.

ФОТО: Igor Timofeev/ пресс-фото

Уникальной стала "Ночь контента", на которой динамично были представлены новинки развлекательных телеканалов.

ФОТО: Igor Timofeev/ пресс-фото

Среди спикеров выставки были не только представители зарубежных телеканалов и организаций, но также и заместитель государственного секретаря по вопросам информационных технологий и коммуникаций Эдмундс Бельскис, директор юридического отдела компании Tet (Lattelecom) Том Мейситис, исполнительный директор ассоциации за легальный контент Даце Котзева, исполнительный директор объединения исполнителей и продюсеров (LaIPA) Лиена Грина, руководитель авторского права при Министерстве культуры ЛР Линда Зоммере, медиаэксперт и бывший член Национального совета Латвии по электронным СМИ Гунта Лидака и многие другие.

Конечно, главной темой была защита авторского права, но все эксперты сошлись на мнении, что сейчас зрители больше направлены на локальный контент.

К примеру, местные жители чаще выбирают смотреть латвийские программы или новости.

Но развлекательный контент - это всевозможные шоу, сериалы и т.д., они продолжают смотреть и на зарубежных каналах.

К примеру, одним из таких лидеров является ТНТ, которое представляет в Балтии пять развлекательных каналов, где совершенно нет новостей и политики - это ТНТ, ТНТ4, ТНТ Music, ТВ 3 и Пятница International. Именно на этих каналах выходят такие популярные шоу как "Последний герой", "Дом-2", "Битва экстрасенсов", "Орел и Решка"и многое другое.

ФОТО: Igor Timofeev/ пресс-фото

Коммерческий директор Baltic Media Alliance отметил, что латвийские сериалы и латвийские ток-шоу имеют наивысшие рейтинги.

Кроме того, стоит брать во внимание проекты, когда принимают участие и партнеры из других стран. В качестве успешного сотрудничества он привел съемки фильма "Свингеры".

ФОТО: Igor Timofeev/ пресс-фото