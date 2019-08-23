Президент: люди в Балтийском пути своими ладонями расплавили тоталитарный режим

"Настало новое утро в свободной, независимой, демократической Латвии. 23 августа 1989 года это было только мечтой - такое утро в свободной Латвии, в нашем доме, в Европе. Железный занавес рухнул. Люди в Балтийском пути своими ладонями расплавили тоталитарный режим. Народы Латвии, Литвы и Эстонии своим мужеством, силой своего сердца и мыслей изменили мировой политический порядок", - сказал глава государства на церемонии.

Левитс поблагодарил всех активистов народных движений стран Балтии и тех, кто 30 лет назад стоял в живой цепочке. Также президент высказал благодарность всем, кто эту идею сегодня несет дальше.

В торжественной церемонии принял участие лидер Народного фронта Латвии Дайнис Иванс. Он напомнил, что перед 23 августа 1989 года, когда шла подготовка к Балтийскому пути, на башне Рижского замка не было мачт для флагов, но все же было решено поднять также флаги Эстонии и Литвы.

"Увидев их, мы осознали, что мы - огромная сила, у нас есть надежные союзники, что все вместе мы что-то представляем и добьемся своего", - сказал Иванс.