Пт, 23.08.2019
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Премьер-министры стран Балтии: Балтийский путь может служить примером ненасильственного протеста

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Балтийский путь может служить примером ненасильственного протеста в современном мире, заявили в пятницу на пресс-конференции премьер-министры стран Балтии.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что сегодня праздничный день, потому что исполнилось 30 лет со дня, когда жители стран Балтии взялись за руки, чтобы говорить об утраченной независимости. Страны Балтии тогда и сейчас - это день и ночь, потому что тогда они были оккупированы без суверенной власти.

"Страны Балтии за эти годы показали, что могут держаться вместе не только в трудные моменты, но и в хорошие времена", - добавил Кариньш.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал, что сегодняшняя встреча премьеров подтверждает важность сотрудничества стран Балтии, например, в вопросах энергетической безопасности, транспортной инфраструктуры, многолетнего бюджета ЕС и др.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис добавил, что гордится достигнутым странами Балтии за 30 лет, и выразил уверенность, что, согласуя мнения и действия, можно защищать интересы всех трех стран.

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