Премьер-министры стран Балтии: Балтийский путь может служить примером ненасильственного протеста

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что сегодня праздничный день, потому что исполнилось 30 лет со дня, когда жители стран Балтии взялись за руки, чтобы говорить об утраченной независимости. Страны Балтии тогда и сейчас - это день и ночь, потому что тогда они были оккупированы без суверенной власти.