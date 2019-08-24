В Пярну мужчина сжег дотла похоронное бюро

Отмечается, что рано утром в Центр тревоги поступило сообщение о том, что через крышу здания, в котором находилось бюро, просачивается дым. Пожарные потушили пламя в траурном зале, часовне и на чердаке. Помещения были повреждены водой и копотью

Пожар был потушен в 424.

"Сегодня около 3.20 в полицию сообщили, что в Пярну на улице Силлутисе вспыхнул пожар в похоронном бюро. По предварительным данным, пожар начался, когда неизвестный разбил окно бюро и забросил в здание сосуд с горящей жидкостью", - сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Сандер Перемеэс.

По словам руководителя бюро Майе Рохумяги, ее муж проснулся ночью после сообщения о том, что сработала охранная сигнализация похоронного бюро.

Когда мужчина приехал на место он увидел дым и сообщил об этом Центру тревоги. По его словам, спасатели приехали быстро.

На записи камер видеонаблюдения запечатлено, как стройный мужчина в кепке и капюшоне разбивает выходящее во двор окно кирпичом и закидывает в здание открытую канистру. Лицо злоумышленника не было видно.

Владелец бюро Рохумяги считает, что преступление было сделано умышленно, поскольку бюро уже один раз стало жертвой вандалов. Например, неизвестные пачкали наружные стены бюро.

"Это осквернение мертвых и святого места, что за человек поднимает руку на мертвых", - указал Рохумяги.

Находившиеся в морозилке бюро шесть трупов в результате пожара не пострадали. В ходе пожара также были нанесены ущербы в размере почти 20 000 евро.

Пожар нанес ущерб в размере почти 20 000 евро.

Начат уголовный процесс.