В Риге женщину на пешеходной дорожке сбил электросамокат: она получила серьезные травмы

Авария произошла под камерой видеонаблюдения и была заснята. После удара Дайна упала, а водитель электросамоката перелетела через него и также приземлилась на асфальт, сообщает передача.

Дайна на мгновение даже потеряла сознание и пришла в себя только в автомобиле скорой помощи, когда врачи уже везли женщину в больницу.

К сожалению, 19-летняя женщина, ставшая виновницей аварии, себя виновной не считает и даже не планирует компенсировать Дайне потери или просто извиниться. На данный момент Дайна находится на больничном и какое-то время ей придется ходить с фиксатором шеи.

"О дальнейшем контроле электросамокатов и возможных ограничениях скорости представители Дирекции безопасности дорожного движения только говорят, но до реальных законопроектов и действий еще далеко.

Возможно, какие-то изменения будут следующим летом, но уже будет слишком поздно", - описала передаче ситуацию Дайна.