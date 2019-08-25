В этом месяце на военном полигоне у российского города Северодвинска произошло таинственное происшествие - в ходе испытаний ракеты произошел взрыв, в результате которого погибли минимум пять человек. Еще больше пострадавших были доставлены в больницу. Северодвинские чиновники после происшествия сообщили о кратковременном увеличении уровня радиации, однако врачам, которые заботились о пострадавших, не сказали, что они подвержены радиации. Сейчас врачи беспокоятся за себя и персонал больницы, который столкнулся с радиоактивными пациентами, сообщает русская версия портала ВВС.

Двое из врачей больницы согласились рассказать о пережитом. Они пожелали остаться анонимными.

Как известно, взрыв на полигоне в Архангельском крае произошел 8 августа. В результате инцидента погибли минимум пять сотрудников "Росатома". Минобороны России не раскрыло детальной информации произошедшего. "Росатом" настаивает, что взрыв произошел во время работ, связанных с источником питания двигателя.

В свою очередь согласно данным Министерства обороны США, авария произошла во время испытания прототипа ядерной ракеты "Буревестник". Президент России Владимир Путин эту ракету презентовал в прошлом году на Федеральном собрании.

Уровень радиации в Северодвинске после взрыва был до 16 раз выше нормы, но в течение дня ситуация нормализовалась.

Врачи больницы Архангельского края указывают, что в контакт с подверженными радиации пациентами могли попасть примерно 90 человек. В свою очередь число людей, которые могли находиться в зоне риска, может быть значительно больше.

Как в разговоре с ВВС указали врачи, трое пострадавших были доставлены в больницу Архангельского края, а еще три - в Архангельскую городскую больницу, в которой есть оборудования для лечения пострадавших от радиации.

Трое из пострадавших были в "стабильно тяжелом состоянии" - их привезли с полигона на вертолетах санитарной авиации. После осмотра пациентов врачи пришли к выводу, что они, скорее всего, получили большие дозы радиации.

Врачи отмечают, что после того, как было получено подтверждение, что пациенты пострадали от радиации, никто из персонала больницы не отказался оказывать им помощь, хотя все и осознавали риски.

Врачам пришлось самим придумывать, как защитить себя. Один из них охарактеризовал происходящее в больнице как абсолютный хаос.

Больница Архангельского края после прибытия "радиоактивных пациентов" сначала продолжала работать в обычном режиме. Однако после констатации радиации врачи приняли решение оставить пациентов в операционном зале, попытавшись таким образом защитить остальных пациентов больницы и персонал.

Утром 9 августа трех этих пациентов перевезли в Москву. О состоянии их здоровья архангельским врачам больше ничего неизвестно. Позднее "Росатом" распространил сообщение, что все пострадавшие выздоровели.

В свою очередь после перевозки пациентов в Москву в больнице была произведена чистка, которую реализовали команды армии и Службы по защите прав потребителей России.

Оба врача отмечают, что из-за произошедшего персонал больницы пережил очень большой стресс, так как не получил вовремя информацию, которая относится к здоровью этих людей. Чиновники сослались на гостайну.

"Это абсолютное самоуправство должностных лиц", - считает один из врачей.

Информация о последствиях происшествия по-прежнему очень ограничена. Как ранее сообщило издание The Moscow Times, ФСБ России после произошедшего попросила архангельских врачей подписаться о нераспространении информации. Это в разговоре с ВВС подтвердили оба врача.

Во время эвакуации пострадавших с полигона, в контакт с ними попали сотрудники спасательной службы, экипаж вертолетов и персонал больницы.

Всего таких человек может быть более 90.

Только через две недели после инцидента Минздрав России сообщил, что проверено здоворье всех контактировавших с пациентами людей. Всего на проверку здоровья был приглашен 91 человек.

В министерстве отметили, что чрезмерное присутствие радиации в организме ни у одного человека не обнаружено.

Один из врачей отметил, что на проверке в Москве всего был 21 человек из 57, дежуривших в день инцидента в больнице. Остальных проверили на месте в Архангельске.