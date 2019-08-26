В аптеках Латвии нехватка раствора витамина D

Государственное агентство лекарств (ГАЛ) объясняет, что это лекарство временно не было доступно в латвийских аптеках и производитель сообщал о причинах, однако в конце августа бутылочки с витамином D уже должны появиться в аптеках. Агентство проинформировано о перерыве поставки препарата Vigantol Oil 0,5 mg/ml для внутреннего применения.

Поставка лекарств может быть прервана по различным причинам. Чаще всего это какие-то из заявленных производителем причин. "Нормативные акты в Латвии гласят, что владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата или представитель производителя ответственен за продвижение и доступность лекарственных препаратов на рынке. Он обязан подать уведомление ГАЛ о зарегистрированных лекарственных средствах, которые временно или на постоянной основе не доступны на латвийском рынке, указав причины перерыва", - пояснила представитель ГАЛ Дита Окмане.