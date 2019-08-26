Пн, 26.08.2019
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Что вызвало масштабные лесные пожары в Амазонии?

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ФОТО: Reuters/ScanPix

На данный момент пожары поглощают очень широкие территории дождевых лесов Амазонии в Бразилии, которая в этом году пережила рекордное количество пожаров, половина из которых разразились именно в регионе Амазонии. 

Как сообщает Reuters, по сравнению с 2018 годом, количество пожаров выросло на 83% - это является самым высоким показателем, с того момента как агентство начало вести учет в 2013 году. 

В этом году эксперты в период с января по август зафиксировали в Бразилии 72 000 пожаров - это на 40 000 больше, чем было зарегистрировано за весь прошлый год. 

Что вызвало все эти пожары?

Как сообщает NASA, тропические леса Амазонии исторически всегда были сравнительно стойкими к пожарам, поскольку среда в них всегда была влажной. Однако с ростом частоты и интенсивности засушливых периодов - феномен, связанный с антропогенными изменениями климата - и деятельности человека в дождевых лесах в наши дни вероятность пожаров резко увеличивается. 

Галерея: лесные пожары в Амазонии

Несмотря на то, что природные пожары в сезон засухи, который длится с августа по ноябрь, случаются нередко, они обычно являются сравнительно маленькими и имеют низкую интенсивность. 

В свою очередь в происходящих на данный момент пожарах ученые винят людей. 

"Это один из двух раз, когда в Амазонии возникли такие пожары. Нет никаких сомнений, что они разразились из-за стремительной вырубки лесов", - подчеркнул в интервью с National Geographic эколог Томас Левджой. 

Собранные недавно данные свидетельствуют о том, что темп вырубки лесов в Амазонии настолько увеличился, что ежеминутно регион теряет столько деревьев, сколько помещается на трех футбольных полях, указывает The Guardian. 

Однако в отличии от прошлых лет, когда пожары в Амазонии были связаны с непривычно редкими дождями, в этом году в регионе наблюдается сравнительно влажная среда. 

"В этом году в плане климата в регионе Амазонии нет ничего необычного. Несмотря на то, что в период засухи создаются условия, которые являются благоприятными для распространения пожаров, эти пожары являются результатом осознанной или случайной деятельности человека", - подчеркнули эксперты. 

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