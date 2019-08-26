Собрано 10 тысяч подписей за запрет продавать алкоголь до 21 года

Как заявил автор инициативы Райвис Иевиньш, он начал собирать подписи за это предложение еще в 2012 году.

За нарушение запрета нужно ввести те же санкции, которые предусмотрены за продажу алкоголя людям моложе 18 лет. Дополнительно следует ввести административную ответственность за употребление алкоголя и для людей моложе 21 года.

Как показывают научные исследования, мозг человека развивается до 23 или даже 25 лет, и употребление алкоголя в этом возрасте причиняет более серьезный вред, чем во взрослом, к тому же у несозревшей молодежи больший риск попасть в алкогольную зависимость, считает Иевиньш.