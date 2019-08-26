Собрано 10 тысяч подписей за запрет продавать алкоголь до 21 года

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за запрет продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года.
Как заявил автор инициативы Райвис Иевиньш, он начал собирать подписи за это предложение еще в 2012 году.
За нарушение запрета нужно ввести те же санкции, которые предусмотрены за продажу алкоголя людям моложе 18 лет. Дополнительно следует ввести административную ответственность за употребление алкоголя и для людей моложе 21 года.
Как показывают научные исследования, мозг человека развивается до 23 или даже 25 лет, и употребление алкоголя в этом возрасте причиняет более серьезный вред, чем во взрослом, к тому же у несозревшей молодежи больший риск попасть в алкогольную зависимость, считает Иевиньш.
Он считает, что повысить возраст покупки алкоголя до 25 лет было бы чрезмерным ограничением, которое общество не поймет.
10 000 подписей позволяют подать инициативу на рассмотрение в Сейм.