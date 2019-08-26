Пн, 26.08.2019
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Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей"

Юлия Скрипаль

ФОТО: Reuters/ScanPix

С понедельника, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США против России из-за "дела Скрипалей", сообщается в официальном журнале федерального правительства США.

Согласно новым санкциям банки США не смогут принимать участие в первичной продаже суверенного долга не в рублях, а также предоставлять нерублевые кредиты правительству России. Также США будут мешать предоставлению России любых займов или технической помощи со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Данные ограничения будут действительны, по меньшей мере, 12 месяцев. РБК пишет, что ограничительные меры носят символический характер.

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Первый пакет санкций США против России из-за "дела Скрипалей" был введен год обратно. Санкции предусматривают запрет на поставки продукции двойного назначения, которая может быть применена для создания химического и биологического оружия.

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