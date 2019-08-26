Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей"

Согласно новым санкциям банки США не смогут принимать участие в первичной продаже суверенного долга не в рублях, а также предоставлять нерублевые кредиты правительству России. Также США будут мешать предоставлению России любых займов или технической помощи со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Данные ограничения будут действительны, по меньшей мере, 12 месяцев. РБК пишет, что ограничительные меры носят символический характер.

Галерея: Юлия Скрипаль после выписки из больницы

Первый пакет санкций США против России из-за "дела Скрипалей" был введен год обратно. Санкции предусматривают запрет на поставки продукции двойного назначения, которая может быть применена для создания химического и биологического оружия.