В Риге водитель Opel сбил стража порядка и сбежал от пяти экипажей полиции

Инцидент произошел рано утром в воскресенье. Патруль полиции в самом центре Болдераи заметил двоих очевидно пьяных мужчин, которые сидели радом с автомобилем Opel. Несмотря на то, что на тот момент никто из них ничего не нарушил, стражи порядка почувствовали неладное и об увиденном сообщили центру видеонаблюдения, сотрудники которого повернули камеры в направлении упомянутых мужчин.

Мужчины сели в автомобиль и отправились в путь, поэтому полицейские решили поехать за ними. На просьбу стражей порядка остановить транспортное средства никакой реакции не последовало и началась погоня.

Мгновением позже автомобиль удалось задержать, из машины вышел пассажир и к нему стали приближаться сотрудники полиции. Однако водитель Opel не был готов сдаться и снова начал езду, задев полицейского, который пытался попасть в его автомобиль.

После того, как полицейский был сбит, беглецу удалось вырваться из окружения пяти экипажей и исчезнуть в лабиринтах жилых домов Болдераи. В поиске машины участвовали и сотрудники Госполиции.

Несколькими часами позже автомобиль Opel был обнаружен в Даугавгривском лесу, однако водителя там не было. Поиски мужчины продолжат сотрудники Госполиции. Поскольку произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения, существует надежда в скором времени найти нарушителя.