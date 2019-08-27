Вт, 27.08.2019
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В Риге водитель Opel сбил стража порядка и сбежал от пяти экипажей полиции

Госполиция. Иллюстративное фото

ФОТО: Toms Koklītis / LETA

В воскресенье, 25 августа, одному мужчине удалось сбежать от полиции. После напряженной погони, в которой участвовали пять экипажей полиции и был сбит полицейский, мужчине удалось сбежать от стражей порядка, сообщает передача Degpunktā.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье. Патруль полиции в самом центре Болдераи заметил двоих очевидно пьяных мужчин, которые сидели радом с автомобилем Opel. Несмотря на то, что на тот момент никто из них ничего не нарушил, стражи порядка почувствовали неладное и об увиденном сообщили центру видеонаблюдения, сотрудники которого повернули камеры в направлении упомянутых мужчин. 

Мужчины сели в автомобиль и отправились в путь, поэтому полицейские решили поехать за ними. На просьбу стражей порядка остановить транспортное средства никакой реакции не последовало и началась погоня. 

Мгновением позже автомобиль удалось задержать, из машины вышел пассажир и к нему стали приближаться сотрудники полиции. Однако водитель Opel не был готов сдаться и снова начал езду, задев полицейского, который пытался попасть в его автомобиль. 

После того, как полицейский был сбит, беглецу удалось вырваться из окружения пяти экипажей и исчезнуть в лабиринтах жилых домов Болдераи. В поиске машины участвовали и сотрудники Госполиции. 

Несколькими часами позже автомобиль Opel был обнаружен в Даугавгривском лесу, однако водителя там не было. Поиски мужчины продолжат сотрудники Госполиции. Поскольку произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения, существует надежда в скором времени найти нарушителя. 

У сбитого полицейского не констатировано существенных травм, он был выпущен из больницы в тот же день. 

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