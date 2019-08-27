Новым лидером "Согласия" может стать Урбанович или Домбровский

В качестве кандидатов на должность руководителя партии "Согласие", которую занимает сейчас депутат Европарламента Нил Ушаков, упоминаются руководитель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович и депутат Сейма Вячеслав Домбровский.
Как рассказал депутат Валерий Агешин, руководитель партии будет переизбран на съезде 26 октября.
Урбановича с учетом его большого политического опыта выдвинули Лиепайское и Вентспилсское отделения "Согласия". С точки зрения Агешина, Урбанович является сейчас лучшим кандидатом.
""Согласие" - это не только рижская команда, у нас более 40 региональных отделений с 3500 членами. Урбанович хорошо знает "Согласие", которое является гораздо более сложным механизмом, чем некоторые считают", - сказал Агешин.
Однако, по его словам, некоторые отделения могут выдвинуть и кандидатуру Домбровского.