Вт, 27.08.2019
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Кабмин не утвердил Муйжниекса на должность ректора ЛУ

Индрикис Муйжниекс

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

После долгих дискуссий правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора Латвийского университета (ЛУ), потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора нарушен порядок, предусмотренный в законе о высших школах и в законе "О конституции Латвийского университета".

Поскольку Госканцелярия сомневалась в проекте распоряжения Минобразования, предусматривавшем неутверждение ректора, правительство на прошлой неделе отложило решение вопроса, чтобы министерство подготовило более мотивированный проект.

В исправленном проекте распоряжения Минобразования говорится, что в выборах ректора, состоявшихся 24 мая и 6 июня, констатирован ряд серьезных нарушений закона о вузах и закона о конституции ЛУ, в результате правомочность избрания Муйжниекса сомнительна.

С точки зрения ведомства, ЛУ не обеспечил открытый и прозрачный процесс избрания ректора. Организовав поспешный, непонятный и непродуманный процесс избрания ректора, ЛУ причинил вред своей репутации в местном и международном масштабе, говорится в проекте распоряжения.

Решение о неутверждении Муйжниекса на должности ректора ЛУ может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца после его опубликования в официальном издании Latvijas vēstnesis.

ЛУ ранее обещал оспорить решение правительства в суде.

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