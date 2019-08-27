Кабмин не утвердил Муйжниекса на должность ректора ЛУ

После долгих дискуссий правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора Латвийского университета (ЛУ), потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора нарушен порядок, предусмотренный в законе о высших школах и в законе "О конституции Латвийского университета".