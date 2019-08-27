Готовьтесь! В среду станет еще жарче

Минимальная температура воздуха на восходе составит от +9 градусов местами на востоке страны до +17 градусов на западном побережье Курземе. Максимальная температура во второй половине дня составит от +23..+26 градусов на востоке Латвии до +30..+31 градуса в Лиепае, Вентспилсе и других местах на западном побережье Курземе.