Глава администрации ЛУ покидает свой пост из-за неутверждения Муйжниекса в должности ректора

Реагируя на решение правительства о неутверждении Индрикиса Муйжниекса в должности ректора Латвийского университета (ЛУ), свой пост решил оставить руководитель администрации ЛУ Ансис Грантиньш.
"Мое гражданское сознание не позволяет продолжить работу. Это мой личный протест против того, что в нашей стране юридические вопросы решаются политическим путем", - сказал он, добавив, что не собирается работать при "политическом ставленнике", поэтому сегодня будет его последний рабочий день.
В свою очередь оба проректора ЛУ заявили, что используют свои накопившиеся дни отпуска и до начала ноября свои должностные обязанности исполнять не будут. С завтрашнего дня, 28 августа, они оба будут находиться в отпуске и займутся научными изысканиями.
Как сообщалось ранее, после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора Латвийского университета (ЛУ), потому что, с точки зрения Министерства образования и науки (МОН), в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный в законе о высших школах и в законе "О конституции Латвийского университета".