Глава администрации ЛУ покидает свой пост из-за неутверждения Муйжниекса в должности ректора

В свою очередь оба проректора ЛУ заявили, что используют свои накопившиеся дни отпуска и до начала ноября свои должностные обязанности исполнять не будут. С завтрашнего дня, 28 августа, они оба будут находиться в отпуске и займутся научными изысканиями.