На Филиппинах в пожаре на пароме погибли два человека

В среду на Филиппинах произошел пожар на пароме, курсирующем меджу островами, погибли два человека, а еще более 100 были спасены, сообщает АР.
Пожар на пароме Lite Ferry 16 компании Lite Shipping Corporation начался, когда судно с 137 пассажирами находилась недалеко от города Дапитана на острове Минданао.
Погибшие - годовалая девочка и 60-летний мужчина.
102 человека спасли проходящие мимо корабли и лодки.
Информации о числе членов экипажа и количестве пропавших пока нет.
Среди 137 пассажиров были 28 несовершеннолетних.
По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении парома.