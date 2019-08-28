Ср, 28.08.2019
Когда сети 5G станут широко доступны, данные будут передаваться на крайне высоких скоростях большему количеству пользователей. Точность передачи возрастет, а задержки будут минимальны. журналист Русского TVNET Александр Деф

На Филиппинах в пожаре на пароме погибли два человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду на Филиппинах произошел пожар на пароме, курсирующем меджу островами, погибли два человека, а еще более 100 были спасены, сообщает АР.

Пожар на пароме Lite Ferry 16 компании Lite Shipping Corporation начался, когда судно с 137 пассажирами находилась недалеко от города Дапитана на острове Минданао.

Погибшие - годовалая девочка и 60-летний мужчина.

102 человека спасли проходящие мимо корабли и лодки.

Информации о числе членов экипажа и количестве пропавших пока нет.

Среди 137 пассажиров были 28 несовершеннолетних.

По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении парома.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ