Ср, 28.08.2019
Началась война, умерло много людей. Многие квартиры и дома были разрушены. Ночами мы не могли спать, поскольку боялись, что случится что-то плохое. Целый месяц мы не выходили из дома и не видели друзей. Одному нашему соседу отрубили голову, другие лишились рук или ног. Живущая в Эстонии сирийка Ширан Ахмед

Пожарные спасли упавшего в колодец котенка

ФОТО: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests/Facebook

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в соцсетях поделилась публикациями о том, что во вторник, 27 августа, сотрудники Вараклянской пожарной части спасли котенка, который упал в колодец глубиной восемь метров. К счастью, в колодце было лишь немного воды.  

Для того, чтобы вытащить животное, спасатели использовали выдвижную лестницу. Один из пожарных залез в колодец, достал кота и отдал его хозяевам.

VUGD предупреждает, что открытые колодцы могут быть опасны как для людей, так и для животных. Служба призывает жителей позаботиться о своей безопасности, находясь вблизи колодца. 

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