Пожарные спасли упавшего в колодец котенка

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в соцсетях поделилась публикациями о том, что во вторник, 27 августа, сотрудники Вараклянской пожарной части спасли котенка, который упал в колодец глубиной восемь метров. К счастью, в колодце было лишь немного воды.
Для того, чтобы вытащить животное, спасатели использовали выдвижную лестницу. Один из пожарных залез в колодец, достал кота и отдал его хозяевам.
VUGD предупреждает, что открытые колодцы могут быть опасны как для людей, так и для животных. Служба призывает жителей позаботиться о своей безопасности, находясь вблизи колодца.
Vakar Varakļānu posteņa ugunsdzēsēji glābēji izglāba kaķēnu, kurš bija iekritis 8 metrus dziļā akā, kurā, par laimi, bija tikai nedaudz ūdens. Ugunsdzēsējs glābējs, iemantojot trīsposmu izbīdāmajās kāpnes, iekāpa akā, izcēla kaķi un nodeva saimniekiem. pic.twitter.com/vw0i7Y2XQw— VUGD (@ugunsdzeseji) August 28, 2019