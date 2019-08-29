Фасад "Замка света" больше мыть не будут

Фасад Латвийской национальной библиотеки (LNB) больше мыть не будут, заявил в интервью Латвийскому радио директор библиотеки Андрис Вилкс.
По его мнению, в библиотеке стоит мыть только окна, что и будет делаться, а металлическим поверхностям нужно позволить устаревать. Разве кто-то видел, чтобы мыли металлические крыши Домского собора, риторически спросил Вилкс.
Он рассказал, что до этого фасад LNB мыли дважды, и он считает, что это была глупость в связи с "истерией, поднятой СМИ".
Говоря о работе библиотеки, Вилкс отметил, что цель библиотеки - все больше дигитализировать свои запасы, и в этом процессе уже сделано более половины. Это помогает лучше сохранять хрупкие печатные работы, особенно периодику, отметил директор LNB.