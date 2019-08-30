"Думала, мне не дадут больше двух месяцев". История борьбы с раком легких

Невероятно, но я живу

"Я получила уже 9 курсов лекарств, и результат невероятен.

4 января, когда я начала лечение, опухоль в правой части легкого была 8,3 см, теперь - 2,4 см. Уже при первом осмотре она уменьшилась до 3,45 см",

- радуется Валентина.

Она рассказывает, что ее брат умер от рака после Чернобыля и ждала, когда ее постигнет та же участь: "Еще один родственник умер от рака в течение двух месяцев. Я видела это и, когда мне поставили диагноз, поняла, что мне не дадут больше времени".

Возвращение к жизни

"Если после первой дозы лекарств дети несли меня на руках, то к концу января я смогла встать сама". В феврале у женщины вновь появился аппетит. В течение нескольких месяцев вернулись сброшенные 15 килограммов. "Начали появляться желания и раздумья, что я еще могу сделать (...). В феврале хочу сама в церковь сходить. Решила, что нужно бывшему мужу и бабушке памятник на могиле поставить".

"Теперь думаю - если бы знала, что так быстро поправлюсь, не уходила бы с работы. У меня хорошая профессия, в прошлом году зарплату повысили.

Меня ждали четыре месяца, но в тот момент я не могла обещать, что вскоре смогу вернуться", - признается Валентина.

Она отмечает, что возвращение к жизни оказалось не таким простым - ее все еще мучили боли, так как кости были сломаны, но она старалась продержаться без обезболивающих.

"Дочь много читала об онкологии. Ее первая дочка умерла от рака в возрасте трех месяцев. Уже 15 лет прошло. Я тоже всегда медициной интересовалась, даже в Медицинскую школу поступила, но бросила, потому что поняла, что не смогу с собой справиться, если когда-нибудь ошибусь и в результате этой ошибки погибнет человек".

Будущее не планирую

Валентина отмечает, что о своем будущем ничего не знает: "Я слышала о двухлетнем медикаментозном курсе, но это будет зависеть от моего здоровья. Побочные эффекты этого лекарства мне не ясны, зуд может усилиться.

Я уже успокоилась - сколько суждено еще жить, столько и проживу. Но я знаю -

самое страшное, когда ты не можешь позаботиться о себе, я не хочу испытать это снова. Я не хочу быть никому обузой и никогда не хочу снова чувствовать эту боль".

Когда прощалась с жизнью, постоянно думала о том, что неправильно жила.

Одно время я много слушала о святых. Люди не святы, только онкологические или другие серьезные заболевания могут сделать человека лучше, самоотверженнее. Теперь я чувствую, что смотрю на вещи по-другому. Иногда, когда мой сын звонит и спрашивает, полностью ли я выздоровел, я понимаю, что это невозможно, по крайней мере мои кости не восстановятся. Я не могу носить тяжести, моя спина все время болит. Но это мелочи, по сравнению с тем, что я пережила.

Я как-то хочу сделать мир лучше, но не могу многого. Сколько смогу - столько сделаю. Но я благодарна, что мне подарили несколько месяцев жизни",

- говорит женщина.