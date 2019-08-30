"Думала, мне не дадут больше двух месяцев". История борьбы с раком легких
Валентина Курмелева (60) почти год назад уже попрощалась с жизнью, когда у нее обнаружили быстро прогрессирующий рак легкого 4-й стадии, метастазы во всех окружающих органах, охватывающих ребра. Далее последовали переломы костей и невыносимая боль.
На рентгене рак никто не заметил
"Около года назад жаловалась своему врачу на боли в спине. Работала бухгалтером, всем понятно, что из-за сидячей работы в больной спине нет ничего особенного. Но что-то заставило меня заволноваться, я подумала, что боль может быть связана с сердцем, и пошла к кардиологу. Меня отправили к неврологу, дали лекарства, стало чуть лучше, и в ноябре я отправилась в путешествие. В гостинице Кракова не могла закрыть окно, замерзла. Думаю, именно поэтому во время поездки стало еще хуже - сил не было, я не могла ни ходить, ни свободно дышать", - рассказывает Валентина.
"У меня бронхиальная астма, и хотя болезнь долгое время находилась в стадии ремиссии, когда мне даже не приходилось принимать какие-либо лекарства, я регулярно делала рентген легких. Пару лет назад у меня дважды подряд была диагностирована инфекция верхних дыхательных путей. Мне пришлось начать принимать лекарства снова.
Прошлым летом я в очередной раз сделала рентген, и доктор сказал, что с моими легкими все в порядке", - вспоминает женщина.
Однако после поездки Валентина попросила снова сделать ей рентген: "Из-за подозрений на онкологию меня немедленно поместили в Центр туберкулеза и заболеваний легких в Сауриеши. Там провели бронхоскопию и
через два дня сообщили - опухоль 7,2 см в правой части легкого, четвертая стадия с метастазами, операция... невозможна.
После этого онколог сказал, что на рентгене, который был сделан в июне, опухоль за ребром была уже видна - около 2 см. Теперь метастазы были уже в печени, в брюшной полости, проникли в два ребра. Боли усиливались с каждым днем".
Спасение - попробовать иммунотерапию
"Моя дочь и сын искали лечение в любой точке мира, в то время как я даже не могла пошевелиться. Думала, что это конец.
Меня выписали из больницы и отправили в онкологический центр к доктору Еве Вецвагаре, чтобы начать химиотерапию. Врач предложила мне принять участие в двойном слепом исследовании III фазы, где я получу иммунотерапию.
Условия были таковы: рак легкого 4-й стадии, мутация гена PDL-1, не курила, хирургического вмешательства не было, химиотерапия отсутствует.
К счастью, молекулярный анализ можно было провести сразу, потому что достаточно большой образец ткани был взят для бронхоскопии. Я выполнила все требования, но не была уверена, что дождусь первой дозы лекарств", - вспоминает женщина.
"Дома я не могла терпеть боли, попросила, чтобы меня отправили обратно в Сауриеши.
2 января мне сделали сцинтиграфию, которая показала ужасную картину - все кости съедены, позвоночник как творог.
Из-за болей я постоянно лежала с системой, похудела на 15 килограммов, выглядела как из концентрационного лагеря. Есть ничего не хотела и не могла, было отвращение к еде", - рассказывает Валентина.
Невероятно, но я живу
"Я получила уже 9 курсов лекарств, и результат невероятен.
4 января, когда я начала лечение, опухоль в правой части легкого была 8,3 см, теперь - 2,4 см. Уже при первом осмотре она уменьшилась до 3,45 см",
- радуется Валентина.
Она рассказывает, что ее брат умер от рака после Чернобыля и ждала, когда ее постигнет та же участь: "Еще один родственник умер от рака в течение двух месяцев. Я видела это и, когда мне поставили диагноз, поняла, что мне не дадут больше времени".
Возвращение к жизни
"Если после первой дозы лекарств дети несли меня на руках, то к концу января я смогла встать сама". В феврале у женщины вновь появился аппетит. В течение нескольких месяцев вернулись сброшенные 15 килограммов. "Начали появляться желания и раздумья, что я еще могу сделать (...). В феврале хочу сама в церковь сходить. Решила, что нужно бывшему мужу и бабушке памятник на могиле поставить".
"Теперь думаю - если бы знала, что так быстро поправлюсь, не уходила бы с работы. У меня хорошая профессия, в прошлом году зарплату повысили.
Меня ждали четыре месяца, но в тот момент я не могла обещать, что вскоре смогу вернуться", - признается Валентина.
Она отмечает, что возвращение к жизни оказалось не таким простым - ее все еще мучили боли, так как кости были сломаны, но она старалась продержаться без обезболивающих.
"Дочь много читала об онкологии. Ее первая дочка умерла от рака в возрасте трех месяцев. Уже 15 лет прошло. Я тоже всегда медициной интересовалась, даже в Медицинскую школу поступила, но бросила, потому что поняла, что не смогу с собой справиться, если когда-нибудь ошибусь и в результате этой ошибки погибнет человек".
Будущее не планирую
Валентина отмечает, что о своем будущем ничего не знает: "Я слышала о двухлетнем медикаментозном курсе, но это будет зависеть от моего здоровья. Побочные эффекты этого лекарства мне не ясны, зуд может усилиться.
Я уже успокоилась - сколько суждено еще жить, столько и проживу. Но я знаю -
самое страшное, когда ты не можешь позаботиться о себе, я не хочу испытать это снова. Я не хочу быть никому обузой и никогда не хочу снова чувствовать эту боль".
Когда прощалась с жизнью, постоянно думала о том, что неправильно жила.
Одно время я много слушала о святых. Люди не святы, только онкологические или другие серьезные заболевания могут сделать человека лучше, самоотверженнее. Теперь я чувствую, что смотрю на вещи по-другому. Иногда, когда мой сын звонит и спрашивает, полностью ли я выздоровел, я понимаю, что это невозможно, по крайней мере мои кости не восстановятся. Я не могу носить тяжести, моя спина все время болит. Но это мелочи, по сравнению с тем, что я пережила.
Я как-то хочу сделать мир лучше, но не могу многого. Сколько смогу - столько сделаю. Но я благодарна, что мне подарили несколько месяцев жизни",
- говорит женщина.
В отличие от многих европейских стран Латвия, к сожалению, не оплачивает новый иммунотерапевтический препарат для пациентов с раком легких, который дал Валентине возможность прожить уже почти год.