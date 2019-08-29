Главой правительства Украины стал Гончарук. Это самый молодой премьер в истории страны

Отмечается, что с предложением назначить Гончарука главой правительства выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Алексей Гончарук стал самым молодым премьер-министром Украины, отмечает "Медуза".

Как сообщает "Радио Свобода", по образованию Гончарук - юрист. Он помогал отстаивать права участников Майдана в 2013-2014 годах.

С 2015 года возглавлял аналитический центр эффективного реагирования BRDO. Эта неправительственная организация, финансируемая Евросоюзом, разрабатывает предложения по упрощению системы государственного регулирования в экономике.

Напомним, сразу после победы "Слуги народа" на парламентских выборах Зеленский заявил, что пост главы правительства должен занять

"независимый сильный человек с профессиональным образованием", который "никогда не был в политике".

Таким образом "неудачные попытки Гончарука заняться публичной политикой в этом смысле, скорее, играют ему на руку - во всяком случае, они не помешали тому, чтобы его воспринимали как "новое лицо"", - подметил журналист Дмитрий Карцев в материале на "Медузе".

Помимо этого на заседании спикером украинского парламента был назначен депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Всего на эту должность была выдвинута одна кандидатура.

Дмитрий Разумков на первом заседании нового созыва Верховной рады ФОТО: GLEB GARANICH / REUTERS

На заседании Верховной рады также выступил президент Владимир Зеленский.

Он заявил, что у народа Украины большие ожидания от нового парламента, а если он их не оправдает, президент готов будет через год распустить Раду.