К США приближается ураган "Дориан". Трамп отменил поездку в Польшу

Сообщается, что власти Джорджии также ввели режим ЧС в 21 округах штата.

Ожидалось, что Дональд Трамп встретится в Варшаве с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а также проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Теперь вместо Трампа в польскую столицу отправится вице-президент Майкл Пенс.

Трамп заявил, что ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США.

"Кажется, ураган "Дориан" обрушится на Флориду поздно вечером в воскресенье. Будьте готовы и, пожалуйста, следуйте инструкциям на уровне штатов и на федеральном уровне.

Это будет очень большой ураган, возможно, один из крупнейших!" - написал он в социальной сети Twitter.

В среду, 29 августа, стало известно, что тропический шторм "Дориан" в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, он вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час, пишет РИА "Новости".