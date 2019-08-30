К США приближается ураган "Дориан". Трамп отменил поездку в Польшу

К берегам США приближается ураган "Дориан". Национальный центр страны по слежению за ураганами уже относит "Дориан" ко второй категории из пяти. Власти штата Флорида ввели чрезвычайное положение, а президент США Дональд Трамп в связи с приближающейся природной угрозой отменил поездку в Польшу на церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Сообщается, что власти Джорджии также ввели режим ЧС в 21 округах штата.
Ожидалось, что Дональд Трамп встретится в Варшаве с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а также проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Теперь вместо Трампа в польскую столицу отправится вице-президент Майкл Пенс.
Трамп заявил, что ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в истории США.
"Кажется, ураган "Дориан" обрушится на Флориду поздно вечером в воскресенье. Будьте готовы и, пожалуйста, следуйте инструкциям на уровне штатов и на федеральном уровне.
Это будет очень большой ураган, возможно, один из крупнейших!" - написал он в социальной сети Twitter.
В среду, 29 августа, стало известно, что тропический шторм "Дориан" в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, он вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час, пишет РИА "Новости".
Отмечается, что "Дориан" - уже четвертый ураган в этом сезоне, из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.