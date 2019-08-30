Обмен заключенными между Россией и Украиной: офис Зеленского опроверг освобождение Сенцова

"Обмен завершился: моряки, (Олег) Сенцов, (Николай) Карпюк, (Владимир) Балух, (Павел) Гриб летят домой", - говорилось в сообщении Исламовой.

Ее запись на своей странице разместил и новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, отмечала "Медуза".

Напомним, ранее стало известно, что Сенцова для обмена вывезли из колонии в Лабытнанги и доставили в один из московских СИЗО.

В пятницу утром, 30 августа, издание "Крым.Реалии" со ссылкой на родственников одного из моряков сообщило, что удерживаемых ранее в России украинских моряков уже доставили в Киев. Родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Подтверждения данной информации из других источников не было.

Офиса президента Украины выступил с заявлением, отметив:

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Мы уже не первый раз видим информационный хаос, вызванный ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники".

Призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах".

Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил ТАСС, что его подзащитные остаются в СИЗО. По его словам, обмен пройдет 3 сентября.

Российские власти не комментировали сведения о состоявшемся обмене.

Ранее лишь прозвучало, что Москва и Киев планируют передать друг другу от 33 до 35 человек. По сведениям издания "Коммерсант", в списках на обмен значились в том числе украинские моряки, задержанные в Керченском проливе.

Среди заключенных, которых согласилась передать украинская сторона, россияне, которые участвовали в конфликте в Донбассе или обвинялись Украиной в государственной измене.