Обмен заключенными между Россией и Украиной: офис Зеленского опроверг освобождение Сенцова
Ночью 30 августа появилась информация, что Москва и Киев провели обмен заключенными. В социальной сети Facebook сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова сообщила, что Олег Сенцов и моряки освобождены. Позднее офис президента Украины опроверг информацию о проведении обмена.
"Обмен завершился: моряки, (Олег) Сенцов, (Николай) Карпюк, (Владимир) Балух, (Павел) Гриб летят домой", - говорилось в сообщении Исламовой.
Ее запись на своей странице разместил и новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, отмечала "Медуза".
Напомним, ранее стало известно, что Сенцова для обмена вывезли из колонии в Лабытнанги и доставили в один из московских СИЗО.
В пятницу утром, 30 августа, издание "Крым.Реалии" со ссылкой на родственников одного из моряков сообщило, что удерживаемых ранее в России украинских моряков уже доставили в Киев. Родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.
"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".
Подтверждения данной информации из других источников не было.
Офиса президента Украины выступил с заявлением, отметив:
"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.
Мы уже не первый раз видим информационный хаос, вызванный ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники".
Призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах".
Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил ТАСС, что его подзащитные остаются в СИЗО. По его словам, обмен пройдет 3 сентября.
Российские власти не комментировали сведения о состоявшемся обмене.
Ранее лишь прозвучало, что Москва и Киев планируют передать друг другу от 33 до 35 человек. По сведениям издания "Коммерсант", в списках на обмен значились в том числе украинские моряки, задержанные в Керченском проливе.
Среди заключенных, которых согласилась передать украинская сторона, россияне, которые участвовали в конфликте в Донбассе или обвинялись Украиной в государственной измене.
- Олег Сенцов - самый известный украинский заключенный в России.
- Преследование режиссера связывали с политическими мотивами, а его освобождения добивались российские и западные деятели культуры. Несмотря на это, Кремль неоднократно отказывался освободить Сенцова.
- В 2018 году режиссер 145 дней держал голодовку в колонии, требуя выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных (себя он в этот список не включил). Вскоре после завершения голодовки Сенцов получил премию Сахарова.