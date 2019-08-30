Депардье в Беларуси дали участок земли. Что он там построит?

27 августа белорусским СМИ стало известно о выделении земельного участка французскому актеру Жерару Депардье в деревне Лапоровичи Минского района. Информацию подтвердила представитель Юлия Мосман.

"Участок был подарен президентом еще на встрече в 2015 году. Все это время шло оформление документов. В ближайшем будущем Жерар надеется построить там дом как резиденцию для отдыха", - заявила представитель Депардье.

Участок площадью 0,15 га был выдан актеру в аренду на 99 лет, поскольку белорусское законодательство исключает передачу земли в собственность иностранцам.

По словам представителя Депардье, он планирует развивать сельское хозяйство в регионе.