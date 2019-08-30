Депардье в Беларуси дали участок земли. Что он там построит?

Французский актер, предприниматель и гражданин России Жерар Депардье получил земельный участок под Минском. Подробности о планах деятельности Депардье в Беларуси раскрыла его представитель Юлия Мосман, сообщает РБК.
27 августа белорусским СМИ стало известно о выделении земельного участка французскому актеру Жерару Депардье в деревне Лапоровичи Минского района. Информацию подтвердила представитель Юлия Мосман.
"Участок был подарен президентом еще на встрече в 2015 году. Все это время шло оформление документов. В ближайшем будущем Жерар надеется построить там дом как резиденцию для отдыха", - заявила представитель Депардье.
Участок площадью 0,15 га был выдан актеру в аренду на 99 лет, поскольку белорусское законодательство исключает передачу земли в собственность иностранцам.
По словам представителя Депардье, он планирует развивать сельское хозяйство в регионе.
"Жерар развивает проект по продуктам питания "Вкусы Франции", которые и в России представлены. Конечно, на участке будет что-то выращивать! Человек, который увлечен сельским хозяйством, может продолжать эту традицию и в своих любимых местах", – отметила Мосман.