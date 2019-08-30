Пт, 30.08.2019
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У вас есть родня в Великобритании? МИД Латвии выступил с призывом в контексте Brexit

ФОТО: Reuters/ScanPix

Министерство иностранных дел (МИД) призвало проживающих в Великобритании граждан Латвии упорядочить формальные отношения со страной проживания и зарегистрироваться для постоянного статуса в Объединенном Королевстве, проинформировали в министерстве. 

Гражданам Латвии, которые планируют оставаться в Великобритании и после Brexit, регистрация обеспечит права граждан ЕС и позволит избежать возможных затруднений.

"Поэтому призываем жителей Латвии, у которых в Великобритании проживают дети, члены семьи, родные и друзья, в разговорах с близкими серьезно обратить внимание на своевременное получение правового статуса. Регистрация - бесплатная, ее легко выполнить электронно", - рассказали в МИДе Латвии. 

Новейшая информация от МВД Великобритании свидетельствует, что граждане на постоянный статус регистрируются весьма скромно.

На 31 июля этого года в Великобритании зарегистрировались лишь 31 800 граждан Латвии, хотя по официальным данным в Объединенном Королевстве проживают как минимум 117 000 граждан Латвии.

На данный момент Министерство готовит план действий для готовности Латвии к возможному Brexit без соглашения. Рассмотрение доклада о готовности Латвии и отношениях Великобритания - Латвия назначено на 17 сентября в рамках заседания Кабинета министров. 

Как сообщалось ранее, выход Великобритании из ЕС продлен до 31 октября. Таким образом, если за оставшиеся два месяца не вступит в силу Договор о выходе или не будет принято решение о повторном продлении 50 статьи, с 1 ноября Великобритания станет третьим государством. 

В Министерстве отметили, что вероятность выхода Великобритании без соглашения на данный момент выше, чем когда-либо.

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