Сб, 31.08.2019
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Житель Эстонии выиграл более 800 000 евро

Raha.

ФОТО: West Coast Surfer / Picture Alliance / Moodboard/ Scanpix Baltics

Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot житель Эстонии с помощью купленного в интернете лотерейного билета стал победителем в призовой группе 5+1 с выигрышем 846 843,80 евро, передает Rus.Postimees.

Речь идет о второй по величине выигранной в Eurojackpot в Эстонии сумме и третей по величине выигранной сумме в истории Eesti Loto. Пока самой большой выигранной в Eurojackpot в Эстонии суммой является 1,155 миллионов евро, которые три года назад получили двое жителей Йыхви.

Большой выигрыш в Eurojackpot в этом году получили еще в двух случаях — в начале марта 455 564 евро выиграл моряк из Таллинна, а в начале мая 161 157 евро выиграла женщина из Ярвамаа.

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