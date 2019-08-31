Житель Эстонии выиграл более 800 000 евро

Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot житель Эстонии с помощью купленного в интернете лотерейного билета стал победителем в призовой группе 5+1 с выигрышем 846 843,80 евро, передает Rus.Postimees.
Речь идет о второй по величине выигранной в Eurojackpot в Эстонии сумме и третей по величине выигранной сумме в истории Eesti Loto. Пока самой большой выигранной в Eurojackpot в Эстонии суммой является 1,155 миллионов евро, которые три года назад получили двое жителей Йыхви.
Большой выигрыш в Eurojackpot в этом году получили еще в двух случаях — в начале марта 455 564 евро выиграл моряк из Таллинна, а в начале мая 161 157 евро выиграла женщина из Ярвамаа.