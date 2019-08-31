Раздавались взрывы: в Таллинне на конноспортивной базе вспыхнул пожар

"Спасатели получили вызов в 1:44, огонь удалось взять под контроль в 2:12, а полностью ликвидировать пожар бригады из Лиллекюла и Нымме смогли к шести часам утра", - сообщил ERR пресс-секретарь Спасательного департамента.

По словам пресс-секретаря, тушение затрудняли находившиеся в здании газовые баллоны, некоторые из них взорвались. Во время пожара обрушилась крыша гаража, однако распространения огня на соседнее здание, в котором хранилось сено, удалось избежать.