Сб, 31.08.2019
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Раздавались взрывы: в Таллинне на конноспортивной базе вспыхнул пожар

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kristjan Teedema

В ночь на субботу в Таллинне на конноспортивной базе "Вескиметса" произошел пожар, никто не пострадал, передаёт Rus.Postimees.

"Спасатели получили вызов в 1:44, огонь удалось взять под контроль в 2:12, а полностью ликвидировать пожар бригады из Лиллекюла и Нымме смогли к шести часам утра", - сообщил ERR пресс-секретарь Спасательного департамента.

По словам пресс-секретаря, тушение затрудняли находившиеся в здании газовые баллоны, некоторые из них взорвались. Во время пожара обрушилась крыша гаража, однако распространения огня на соседнее здание, в котором хранилось сено, удалось избежать.

Причина пожара неизвестна, её начнут выяснять в понедельник, когда на место происшествия прибудут следователи.

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