Раздавались взрывы: в Таллинне на конноспортивной базе вспыхнул пожар

В ночь на субботу в Таллинне на конноспортивной базе "Вескиметса" произошел пожар, никто не пострадал, передаёт Rus.Postimees.
"Спасатели получили вызов в 1:44, огонь удалось взять под контроль в 2:12, а полностью ликвидировать пожар бригады из Лиллекюла и Нымме смогли к шести часам утра", - сообщил ERR пресс-секретарь Спасательного департамента.
По словам пресс-секретаря, тушение затрудняли находившиеся в здании газовые баллоны, некоторые из них взорвались. Во время пожара обрушилась крыша гаража, однако распространения огня на соседнее здание, в котором хранилось сено, удалось избежать.
Причина пожара неизвестна, её начнут выяснять в понедельник, когда на место происшествия прибудут следователи.