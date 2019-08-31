Будет рассмотрен новый стандарт среднего образования

Изменения в модели и содержании среднего образования полностью вступят в силу с 2021 года и станут продолжением перехода на образование на основе компетентностного подхода, который с этого года будет вводиться в дошкольных учреждениях.

В соответствии с новым стандартом школы должны будут предлагать учащимся комплекты курсов углубленного изучения предметов. Каждая школа должна будет разработать по крайней мере два таких комплекта, содержащих по четыре углубленных предмета, из которых учащиеся смогут выбрать три.

Как указал руководитель Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс, по крайней мере два комплекта углубленного изучения предметов необходимы, так как школы различаются по размерам и количеству школьников. В 10-х и 11-х классах в рамках углубленных курсов будет более широко изучаться то, что учащиеся уже освоили в основной школе, а в 11-м и 12-м классах глубже будут изучаться более узкие сферы и темы.

По одному из выбранных углубленных курсов школьники должны будут выполнить и защитить самостоятельную исследовательскую, творческую или общественную работу.

Изменения коснутся и государственных экзаменов. Каждый учащийся для получения аттестата о среднем образовании должен будет сдать пять экзаменов - по латышскому языку, иностранному языку (английскому, немецкому или французскому), математике и двум углубленным предметам.

Как отметил Цатлакс, существующая модель образования содержит слишком большое количество предметов, что не дает учащимся возможности углубиться в конкретный предмет, раскрыть и развить свои наклонности.