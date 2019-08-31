Меган Маркл повесила в детской сына портрет принцессы Дианы

Этот снимок, согласно сведениям источника издания, появился в детской совсем недавно — когда супруги начали готовиться к ознаменованию печальной даты — 22-ой годовщины со дня смерти принцессы Дианы.

Согласно словам инсайдера, принц Гарри с самого первого дня знакомства с Меган дал ей понять, что его безвременно погибшая мать всегда была для него идеалом, и он желает, чтобы и его любимая так же относилась к памяти Дианы.

Как пишет издание, в этом году и принц Уильям с супругой герцогиней Кэтрин тоже намереваются в тот же день почтить память Дианы в Элтропе. А значит, скорее всего, королевские пары там встретятся. Поклонники королевской семьи надеются, что совместное посещение могилы матери сможет примирить поссорившихся братьев-принцев и их жен, пишет издание.