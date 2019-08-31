Меган Маркл повесила в детской сына портрет принцессы Дианы

В комнате, которая принадлежит трёхмесячному сыну Меган Маркл — Арчи — появился первый снимок, на которой теперь будет смотреть ребёнок. Жена принца Гарри решила, перед глазами малыша Арчи должен быть образ женщины, примеру которой она хотела бы следовать сама. На снимке изображена принцесса Диана, пишет издание Us Weekly.
Этот снимок, согласно сведениям источника издания, появился в детской совсем недавно — когда супруги начали готовиться к ознаменованию печальной даты — 22-ой годовщины со дня смерти принцессы Дианы.
Согласно словам инсайдера, принц Гарри с самого первого дня знакомства с Меган дал ей понять, что его безвременно погибшая мать всегда была для него идеалом, и он желает, чтобы и его любимая так же относилась к памяти Дианы.
Поэтому в день годовщины гибели принцессы — 31 августа — принц планирует посетить, вместе со своей женой и малышом, место упокоения принцессы.
Как пишет издание, в этом году и принц Уильям с супругой герцогиней Кэтрин тоже намереваются в тот же день почтить память Дианы в Элтропе. А значит, скорее всего, королевские пары там встретятся. Поклонники королевской семьи надеются, что совместное посещение могилы матери сможет примирить поссорившихся братьев-принцев и их жен, пишет издание.
Галерея: Принц Гарри и Меган Маркл