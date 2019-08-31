Во Франции при нападении с ножом убит человек, а ещё девять ранены

В городе Виллербан (Франция) неизвестные напали с ножом на прохожих, в результате ЧП один человек погиб, а девять были ранены. Об этом сообщает BFM TV.
Как сообщается, трое из пострадавших получили серьёзные ранения.
Злоумышленник напал с ножом на людей рядом со станцией метро Laurent Bonnevay.
Как пишет "Медуза", на месте ЧП находятся военные и полицейские. Станция метро закрыта.
Le Progres со ссылкой на очевидца сообщает, что один из нападавших был вооружен ножом для барбекю, а у второго нападавшего, согласно информации Le Figaro, был кухонный шампур.
По имеющимся данным, один из злоумышленников задержан, а его сообщнику удалось сбежать. Поиски второго преступника продолжаются.
В настоящее время полиция выясняет, является ли задержанный участником какой-либо террористической группировки.
На опубликованном видеоролике, видно, как нападавший сидит возле лифта, а сотрудники полиции ищут его сообщника.
On le voit ici maîtrisé par des passants. (assis devant l'ascenseur) pic.twitter.com/gDLhJ5lWX0— Alex 🌍 (@Khas_sf) 31 августа 2019 г.