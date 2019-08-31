Во Франции при нападении с ножом убит человек, а ещё девять ранены

Как сообщается, трое из пострадавших получили серьёзные ранения.

Злоумышленник напал с ножом на людей рядом со станцией метро Laurent Bonnevay.

Как пишет "Медуза", на месте ЧП находятся военные и полицейские. Станция метро закрыта.

Le Progres со ссылкой на очевидца сообщает, что один из нападавших был вооружен ножом для барбекю, а у второго нападавшего, согласно информации Le Figaro, был кухонный шампур.

ФОТО: AFP/SCANPIX

По имеющимся данным, один из злоумышленников задержан, а его сообщнику удалось сбежать. Поиски второго преступника продолжаются.

В настоящее время полиция выясняет, является ли задержанный участником какой-либо террористической группировки.

На опубликованном видеоролике, видно, как нападавший сидит возле лифта, а сотрудники полиции ищут его сообщника.