По евро за ночь с туристов в Риге: через RTAB могут пройти 3 000 000 € в год

Отмечается, что против туристической пошлины не возражает и Министерство экономики, однако в индустрии мнения разделились.

Несмотря на заключенный меморандум между столичным самоуправлением и компаниями туристической отрасли, предполагающий с 2021 года ввести такую пошлину, не все в восторге от этой идеи. Так руководитель общества ресторанов Янис Ензис выразил беспокойство, что пошлина может отпугнуть часть туристов.

"Я смотрю на эту идею очень скептически, с опасением. В Европе есть города, в которых очень много туристов, и налог - это способ, как это регулировать. Если летом видим, что туристы есть, то в несезон - пусто. Если мы просто введем пошлину, мы рискуем снизить поток.

Есть Дубровник, Барселона, Париж, у которых другая проблема - слишком много туристов. Там введение такой пошлины обосновано. Но Рига не среди тех городов, у которых есть проблема с over tourism", - считает он.

Отметим, что туристический налог популярен в теплых южных странах. Из соседей такой есть в Вильнюсе, один евро за ночь. Самый же большой налог в переполненной туристами Венеции - до 10 евро за ночь с человека с целью уменьшить число посещающих город на воде.

Как отметили в выпуске новостей, планируется, что пошлину будет получать RTAB, занимающийся популяризацией столицы Латвии в мире. Деньги должны быть направлены на улучшение туристической инфраструктуры.

Принимая во внимание статистику прошлого года, есть и калькуляции о возможных доходах от нововведения:

"В прошлом году в Риге заночевали 1 700 000 гостей, всего они провели 3 200 000 ночей. Таким образом доходы от пошлины могут быть в пределах трех миллионов евро", - добавил руководитель Управления доходов Рижской думы Илмарс Зиедонис.

Напомним, в этом году RTAB был вовлечен в скандал - Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. Есть подозрения, что деньги, отведенные на туризм, были использованы для предвыборной кампании партии "Согласие".