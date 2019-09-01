Самые богатые генералы Латвии - Спуре, начальники полиции и офицеры армии

В прошлом году среди генералов Латвии самые большие доходы были у начальницы Управления мест заключения Илоны Спуре, двоих генералов Госполиции и двоих старших офицеров армии, свидетельствует проведенный агентством LETA анализ деклараций должностных лиц за 2018 год.
В прошлом году Спуре задекларировала доходы в размере 81 812 евро, а глава Управления Рижского региона Госполиции, генерал Юрис Шулте 75 260 евро.
Военный представитель Латвии в НАТО и Европейском союзе (ЕС), генерал-майор Юрис Зейбартс задекларировал 68 802 евро.
Доход Спуре в прошлом году состоял из 60 594 евро, полученных в качестве зарплаты, 6 000 евро от продажи недвижимости, 14 708 евро она получила в качестве наследства и еще 510 евро в качестве пособия от VSAA.
Начальник Управления правопорядка Госполиции, генерал Артис Вельшс получил доход в 65 461 евро, а командир Балтийского колледжа обороны, генерал-майор Андис Диланс получил в прошлом году 64 868 евро.
Между тем самый скромный доход был у заместителя начальника штаба Национальных вооруженных сил, бригадного генерала Георга Керлинса, задекларировшего 37 509 евро.
Отмечается, что командующий НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш получил в качестве заработной платы 45 380 евро и еще 100 евро в виде пособия от Государственного агентства социального страхования (VSAA).
Глава Объединенного штаба, бригадный генерал Имантс Зиединьш получил в прошлом году зарплату в 44 200 евро. У него есть долги в размере 54 379 евро.
Начальник Госполиции, генерал Интс Кюзис получил в прошлом году 54 308 евро. Он получил 2511 евро за работу в Юридическом колледже и 394 евро в Центре здоровья и спорта Министерства внутренних дел. Кюзис должен 18 855 евро, в то же время его накопления составляют 71 517 евро.
Начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс, ставший генералом в конце прошлого года, получил 56 753 евро, из которых, 42 499 он получил в виде зарплаты и 10 000 евро в виде пожертвований от своей жены на покупку автомобиля. Задолженность Пуятса составила 60 036 швейцарских франков (54 395 евро).
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) три генерала: начальник VUGD Оскар Аболиньш и заместители Интарс Зитанс и Кристапс Эклонс.
Аболиньш в качестве зарплаты получил 56 201 евро, его долг составил 33 659 евро. Доход Зитанса в прошлом году составил 48 075 евро, из которых 46 824 евро были получены в качестве зарплаты. Он накопил 10 166 евро в банках, а его долг составил 10 410 евро. Эклонс в качестве зарплаты получил 47 837 евро и еще 258 евро в качестве дохода.