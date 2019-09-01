Самые богатые генералы Латвии - Спуре, начальники полиции и офицеры армии

В прошлом году Спуре задекларировала доходы в размере 81 812 евро, а глава Управления Рижского региона Госполиции, генерал Юрис Шулте 75 260 евро.

Юрис Шулте ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Военный представитель Латвии в НАТО и Европейском союзе (ЕС), генерал-майор Юрис Зейбартс задекларировал 68 802 евро.

Доход Спуре в прошлом году состоял из 60 594 евро, полученных в качестве зарплаты, 6 000 евро от продажи недвижимости, 14 708 евро она получила в качестве наследства и еще 510 евро в качестве пособия от VSAA.

Начальник Управления правопорядка Госполиции, генерал Артис Вельшс получил доход в 65 461 евро, а командир Балтийского колледжа обороны, генерал-майор Андис Диланс получил в прошлом году 64 868 евро.

Артис Вельшс ФОТО: Maija Zara/LETA

Между тем самый скромный доход был у заместителя начальника штаба Национальных вооруженных сил, бригадного генерала Георга Керлинса, задекларировшего 37 509 евро.

Отмечается, что командующий НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш получил в качестве заработной платы 45 380 евро и еще 100 евро в виде пособия от Государственного агентства социального страхования (VSAA).

Леонид Калниньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Глава Объединенного штаба, бригадный генерал Имантс Зиединьш получил в прошлом году зарплату в 44 200 евро. У него есть долги в размере 54 379 евро.

Начальник Госполиции, генерал Интс Кюзис получил в прошлом году 54 308 евро. Он получил 2511 евро за работу в Юридическом колледже и 394 евро в Центре здоровья и спорта Министерства внутренних дел. Кюзис должен 18 855 евро, в то же время его накопления составляют 71 517 евро.

Интс Кюзис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс, ставший генералом в конце прошлого года, получил 56 753 евро, из которых, 42 499 он получил в виде зарплаты и 10 000 евро в виде пожертвований от своей жены на покупку автомобиля. Задолженность Пуятса составила 60 036 швейцарских франков (54 395 евро).

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) три генерала: начальник VUGD Оскар Аболиньш и заместители Интарс Зитанс и Кристапс Эклонс.