В новом учебном году за парты сядут почти 215 000 школьников

В новом учебном году, который начинается сегодня, за парты сядут почти 215 000 школьников, свидетельствуют предварительные данные Министерства образования и науки (МОН).
Хотя точное количество учащихся будет известно только во второй половине сентября, когда МОН получит данные от самоуправлений, в министерстве отметили, что в этом учебном году количество школьников существенно не отличается от прошлогодних показателей. Впервые за школьные парты в этом году сядут около 20 000 первоклассников - это тоже примерно столько же, как в прошлом году.
По сравнению с прошлым учебным годом в этом году в стране сократилось количество учреждений образования. Если в прошлом году в Латвии было 776 общеобразовательных учреждений, то в этом году их меньше - 14 учебных заведений были ликвидированы, а еще несколько десятков в результате реорганизации объединились с другими школами.
В новом учебном году учреждения образования ждет ряд изменений.
Обучение в дошкольных учреждениях будет вестись по новой системе, основанной на компетентностном подходе, целью которой является развитие в детях творческого мышления, содействие их активному и здоровому образу жизни, а также желанию учиться. Процесс освоения учебного материала и планируемые для достижения ребенком результаты в рамках программы предусмотрены для трех этапов дошкольного образования. Каждый из этих этапов соответствует возрасту ребенка - от 1,5 до 3 лет, от 3 до 5 лет и от 5 до 6 лет.
С 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход с нынешних пяти на три новые модели основного образования для нацменьшинств, которые определяют пропорцию использования государственного языка и языков нацменьшинств. Школы в соответствии с выдвинутыми в своем плане развития приоритетами смогут выбрать одну из моделей.
Как поясняет МОН, изменения вводятся в связи с постепенным переходом на получение образования на государственном языке. Новый порядок уменьшает выбор с пяти до трех моделей, оптимизируя и укрепляя чаще всего уже успешно применяемую в практике учебных заведений пропорцию. Новый порядок будет вводиться постепенно. В 1-7-х классах он будет введен с 1 сентября этого года, в 8-х классах - с 1 сентября 2020 года, в 9-х классах - с 1 сентября 2021 года.
В новом учебном году минимальная оплата труда педагогов повышена до 750 евро. Прирост зарплат коснется почти 50 тысяч учителей. Повышение минимальной заработной платы распространятся на 24 129 педагогов общеобразовательных учреждений, 12 159 педагогов дошкольного образования, 2 426 педагогов учреждений профессионального образования, 7 350 педагогов образования по интересам и 4 144 педагогов образования профессиональной направленности.