В новом учебном году за парты сядут почти 215 000 школьников

Хотя точное количество учащихся будет известно только во второй половине сентября, когда МОН получит данные от самоуправлений, в министерстве отметили, что в этом учебном году количество школьников существенно не отличается от прошлогодних показателей. Впервые за школьные парты в этом году сядут около 20 000 первоклассников - это тоже примерно столько же, как в прошлом году.

По сравнению с прошлым учебным годом в этом году в стране сократилось количество учреждений образования. Если в прошлом году в Латвии было 776 общеобразовательных учреждений, то в этом году их меньше - 14 учебных заведений были ликвидированы, а еще несколько десятков в результате реорганизации объединились с другими школами.

В новом учебном году учреждения образования ждет ряд изменений.

Обучение в дошкольных учреждениях будет вестись по новой системе, основанной на компетентностном подходе, целью которой является развитие в детях творческого мышления, содействие их активному и здоровому образу жизни, а также желанию учиться. Процесс освоения учебного материала и планируемые для достижения ребенком результаты в рамках программы предусмотрены для трех этапов дошкольного образования. Каждый из этих этапов соответствует возрасту ребенка - от 1,5 до 3 лет, от 3 до 5 лет и от 5 до 6 лет.

С 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход с нынешних пяти на три новые модели основного образования для нацменьшинств, которые определяют пропорцию использования государственного языка и языков нацменьшинств. Школы в соответствии с выдвинутыми в своем плане развития приоритетами смогут выбрать одну из моделей.

Как поясняет МОН, изменения вводятся в связи с постепенным переходом на получение образования на государственном языке. Новый порядок уменьшает выбор с пяти до трех моделей, оптимизируя и укрепляя чаще всего уже успешно применяемую в практике учебных заведений пропорцию. Новый порядок будет вводиться постепенно. В 1-7-х классах он будет введен с 1 сентября этого года, в 8-х классах - с 1 сентября 2020 года, в 9-х классах - с 1 сентября 2021 года.