Прогулка по тюрьме длиною в жизнь
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"Стоять! Применяется огнестрельное оружие". Там, за глухими стенами и колючей проволокой, отбывают наказание латвийские заключенные. На окнах решетки, на крыше — белый лебедь. Именно здесь, в Даугавпилсе, находится большая часть заключенных, приговоренных к пожизненному лишению свободы.
На протяжении многих лет в Даугавпилсе существовало две тюрьмы по две стороны реки Даугава, но в 2008 году их объединили. Так, Даугавпилсская тюрьма, именуемая в народе "Белый лебедь", и Гривская тюрьма стали одной структурной единицей - Даугавгривской тюрьмой. Сделано это было с целью экономии средств. Тюрьма способна вместить 1291 заключенного, но сегодня их значительно меньше.
Если описывать атмосферу и настроение по ту стороны решетки тому, кто на территории места лишения свободы никогда не был, то тюрьму совершенно точно можно назвать городом в городе: там параллельно ежедневному ритму жизни горожан протекает своя - автономная жизнь. Подъем — в 6:30; железные двери, которые каждый раз надо отпирать с помощью огромной связки ключей; количественная проверка; работа для трудоустроенных заключенных; походы в медчасть; завтрак, обед и ужин.
Все по режиму и расписанию. Отточенный механизм.
"Белый лебедь" находится на улице 18 ноября. Неофициальное название место заключения получило из-за своего флюгера, который венчает белый лебедь. В настоящий момент здесь находятся 53 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению. Всего в Латвии 62 человека, которые отбывают такое наказание.
"18 ноября 2004 года в Даугавпилс привезли первых четырех человек, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Как сейчас помню: их привезли спецэтапом, улица 18 ноября, на которой находится тюрьма "Белый лебедь", была перегорожена со всех сторон. Там стояли полицейские патрули с собаками. Из машины выводили по одному осужденному — у всех были наручники, у всех были кандалы на ногах и лица были закрыты черными масками.
Потом их количество начало увеличиваться, и мы принимали все те правила игры, которые были прописаны в законе. Они очень строго охранялись, надзор был круглосуточным. Требования были самыми строгими. Например, в течение дня кровать должна была быть заправлена согласно установленному образцу — это означает, что на нее было нельзя садиться. А такие заключенные находятся в камере 23 часа в сутки! Это значит, что заключенный мог сесть только лишь на табурет, прикрученный возле стола. Все выводы из камеры — на прогулку, в медчасть, посылку получить, либо на какие-то мероприятия — выполнялись только в наручниках.
Служебные собаки в коридоре были привязаны на специальный крюк - с утра до вечера в коридорах стоял лай. Прошло, наверное, два-три года, и мы начали осознавать, что такое пожизненное заключение, как с такими заключенными работать, и начали анализировать, приносят ли все эти строгие требования пользу.
Шло время, менялась жизнь. Подошло время, когда первые осужденные пожизненно должны были быть переведены на среднюю ступень. Что-то подсказывала жизнь, мы сами делали предложения менять законодательство. Сначала отказались от служебных собак, потом отказались от постоянного использования наручников.
руководитель Даугавгривской тюрьмы
Для заключенных, которые отбывают наказание на низшей ступени, это единственная возможность увидеть небо. Как минимум на семь лет.
Первое, на что обращаешь внимание, попав на территорию тюрьмы, - скрежет железа. Звук поворачивающегося в замочной скважине ключа, металлические двери и заборы, решетки на окнах камер и на потолке площадки для прогулок.
Заключенные, находящиеся на низшей ступени, 23 часа в сутки проводят в своей камере. На один час их выводят на прогулку в специальное помещение. Если в течение семи лет у заключенного нет дисциплинарных нарушений, а сам он демонстрирует примерное поведение, у него есть право просить перевести его на среднюю ступень.
Заключенные, которые находятся на средней ступени, с утра до вечера могут выходить в коридор своего блока, перемещаться по специальной площадке, заходить друг к другу в камеры, заниматься спортом, пользоваться комнатой для отдыха с телевизором.
В камере у заключенных могут быть телевизор, игровая консоль, чайник. Разумеется, все это доступно заключенным только в случае, если у них есть возможность эту технику приобрести.
За электричество тоже необходимо платить. Плата за электричество в случае использования чайника, телевизор, игровой консоли и т.д. зависит от фактического потребления.
Отсидев еще десять лет, заключенный может быть переведен на высшую ступень, которая дает еще больше привилегий. Но главное – это дает надежду на досрочное освобождение.
Приговоренные к пожизненному лишению свободы в Латвии через 20 лет заключения могут просить помилования у президента, а через 25 — претендовать на условно досрочное освобождение.
Пока ни один из приговоренных к пожизненному заключению на свободу не вышел. Однако есть все предпосылки для того, что в будущем это произойдет.
Тюрьма уже давно не является местом, куда бросают, где запирают и забывают человека, совершившего преступление. Тюрьма сегодня — место, где проводится ресоциализация, реабилитация заключенных. Делается это для безопасности всего общества. Для того, чтобы мы были уверены, что человек, совершивший преступление однажды, выйдя на свободу не совершит его снова.
Здесь, за стенами Даугавпилсской тюрьмы, вместе с сотнями других заключенных, у каждого из которых разная судьба и разная предыстория попадания в место лишения свободы, наказание отбывают Алдис Звирбулис, Мартиньш Арелис, Юрис Эвеле, Виталий Костецкий, Артур Багданович, Улдис Луянс и заключенный, пожелавший остаться анонимным.
За каждым из этих имен стоит своя жизнь, свое детство, своя история, своя боль и свое преступление.
Первое интервью с заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы, - уже завтра.