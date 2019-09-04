"Стоять! Применяется огнестрельное оружие". Там, за глухими стенами и колючей проволокой, отбывают наказание латвийские заключенные. На окнах решетки, на крыше — белый лебедь. Именно здесь, в Даугавпилсе, находится большая часть заключенных, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

На протяжении многих лет в Даугавпилсе существовало две тюрьмы по две стороны реки Даугава, но в 2008 году их объединили. Так, Даугавпилсская тюрьма, именуемая в народе "Белый лебедь", и Гривская тюрьма стали одной структурной единицей - Даугавгривской тюрьмой. Сделано это было с целью экономии средств. Тюрьма способна вместить 1291 заключенного, но сегодня их значительно меньше.

ФОТО: Toms Lūsis/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Если описывать атмосферу и настроение по ту стороны решетки тому, кто на территории места лишения свободы никогда не был, то тюрьму совершенно точно можно назвать городом в городе: там параллельно ежедневному ритму жизни горожан протекает своя - автономная жизнь. Подъем — в 6:30; железные двери, которые каждый раз надо отпирать с помощью огромной связки ключей; количественная проверка; работа для трудоустроенных заключенных; походы в медчасть; завтрак, обед и ужин.

Все по режиму и расписанию. Отточенный механизм.

ФОТО: Toms Lūsis/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"Белый лебедь" находится на улице 18 ноября. Неофициальное название место заключения получило из-за своего флюгера, который венчает белый лебедь. В настоящий момент здесь находятся 53 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению. Всего в Латвии 62 человека, которые отбывают такое наказание.

ФОТО: Toms Lūsis/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"18 ноября 2004 года в Даугавпилс привезли первых четырех человек, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Как сейчас помню: их привезли спецэтапом, улица 18 ноября, на которой находится тюрьма "Белый лебедь", была перегорожена со всех сторон. Там стояли полицейские патрули с собаками. Из машины выводили по одному осужденному — у всех были наручники, у всех были кандалы на ногах и лица были закрыты черными масками. Потом их количество начало увеличиваться, и мы принимали все те правила игры, которые были прописаны в законе. Они очень строго охранялись, надзор был круглосуточным. Требования были самыми строгими. Например, в течение дня кровать должна была быть заправлена согласно установленному образцу — это означает, что на нее было нельзя садиться. А такие заключенные находятся в камере 23 часа в сутки! Это значит, что заключенный мог сесть только лишь на табурет, прикрученный возле стола. Все выводы из камеры — на прогулку, в медчасть, посылку получить, либо на какие-то мероприятия — выполнялись только в наручниках. Служебные собаки в коридоре были привязаны на специальный крюк - с утра до вечера в коридорах стоял лай. Прошло, наверное, два-три года, и мы начали осознавать, что такое пожизненное заключение, как с такими заключенными работать, и начали анализировать, приносят ли все эти строгие требования пользу. Шло время, менялась жизнь. Подошло время, когда первые осужденные пожизненно должны были быть переведены на среднюю ступень. Что-то подсказывала жизнь, мы сами делали предложения менять законодательство. Сначала отказались от служебных собак, потом отказались от постоянного использования наручников. Валерий Твердов

руководитель Даугавгривской тюрьмы

ФОТО: Toms Lūsis/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Для заключенных, которые отбывают наказание на низшей ступени, это единственная возможность увидеть небо. Как минимум на семь лет.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Первое, на что обращаешь внимание, попав на территорию тюрьмы, - скрежет железа. Звук поворачивающегося в замочной скважине ключа, металлические двери и заборы, решетки на окнах камер и на потолке площадки для прогулок.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Заключенные, находящиеся на низшей ступени, 23 часа в сутки проводят в своей камере. На один час их выводят на прогулку в специальное помещение. Если в течение семи лет у заключенного нет дисциплинарных нарушений, а сам он демонстрирует примерное поведение, у него есть право просить перевести его на среднюю ступень.

ФОТО: Toms Lūsis/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Заключенные, которые находятся на средней ступени, с утра до вечера могут выходить в коридор своего блока, перемещаться по специальной площадке, заходить друг к другу в камеры, заниматься спортом, пользоваться комнатой для отдыха с телевизором.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

В камере у заключенных могут быть телевизор, игровая консоль, чайник. Разумеется, все это доступно заключенным только в случае, если у них есть возможность эту технику приобрести.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

За электричество тоже необходимо платить. Плата за электричество в случае использования чайника, телевизор, игровой консоли и т.д. зависит от фактического потребления.

ФОТО: Toms Lūsis/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Отсидев еще десять лет, заключенный может быть переведен на высшую ступень, которая дает еще больше привилегий. Но главное – это дает надежду на досрочное освобождение.

Приговоренные к пожизненному лишению свободы в Латвии через 20 лет заключения могут просить помилования у президента, а через 25 — претендовать на условно досрочное освобождение.

Пока ни один из приговоренных к пожизненному заключению на свободу не вышел. Однако есть все предпосылки для того, что в будущем это произойдет.

ФОТО: Toms Lūsis/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Тюрьма уже давно не является местом, куда бросают, где запирают и забывают человека, совершившего преступление. Тюрьма сегодня — место, где проводится ресоциализация, реабилитация заключенных. Делается это для безопасности всего общества. Для того, чтобы мы были уверены, что человек, совершивший преступление однажды, выйдя на свободу не совершит его снова.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Здесь, за стенами Даугавпилсской тюрьмы, вместе с сотнями других заключенных, у каждого из которых разная судьба и разная предыстория попадания в место лишения свободы, наказание отбывают Алдис Звирбулис, Мартиньш Арелис, Юрис Эвеле, Виталий Костецкий, Артур Багданович, Улдис Луянс и заключенный, пожелавший остаться анонимным.

За каждым из этих имен стоит своя жизнь, свое детство, своя история, своя боль и свое преступление.

Первое интервью с заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы, - уже завтра.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET