В Сибири обнаружен ранее неизвестный лагерь репрессированных латышей

Хотя и с депортаций в Сибирь прошло несколько десятилетий, остатки неизвестного лагеря, куда высылали латышей, всё ещё можно обнаружить. Это получилось у жителя Ругайского края Карлиса Брувериса, пишет lsm.lv.
Дядя Карлиса Александр Силиньш погиб от голода в глубокой тайге в ГУЛаге Санкино (Россия). О нём ранее ничего не было известно.
Карлис в своих поисках опирался на схему и описание лагеря Санкино, нарисованные Иваром Путниньшем, одним из депортированных, а также на письмо своей родственницы Маргариты Страдини.
"Мне посоветовали связаться с одним журналистом - Евгением Лобановым из Екатеринбурга. Он исследовал это место, спрашивал у историков, и они подтвердили, что там находится старинное место захоронений", - рассказал Карлис.
Не зная русского языка, с помощью русских журналиста и охотников из Сибирской тайги Карлис прибыл в Санкино. Там он нашёл лагерь и массовые захоронения, задокументировав и засняв всё на фото и видео.
Местонахождения лагеря подтвердили и местные жители. Согласно схеме Ивара Путниньша, в лагере находилось около 2 000 человек.
На расстоянии 3 000 километров на могиле Александра Силиньша, пострадавшего в сибирском лагере, был установлен деревянный крест.
Карлис также предлагает точные координаты лагеря тем, кто желает туда отправиться.