В Сибири обнаружен ранее неизвестный лагерь репрессированных латышей

Дядя Карлиса Александр Силиньш погиб от голода в глубокой тайге в ГУЛаге Санкино (Россия). О нём ранее ничего не было известно.

Карлис в своих поисках опирался на схему и описание лагеря Санкино, нарисованные Иваром Путниньшем, одним из депортированных, а также на письмо своей родственницы Маргариты Страдини.

"Мне посоветовали связаться с одним журналистом - Евгением Лобановым из Екатеринбурга. Он исследовал это место, спрашивал у историков, и они подтвердили, что там находится старинное место захоронений", - рассказал Карлис.

Не зная русского языка, с помощью русских журналиста и охотников из Сибирской тайги Карлис прибыл в Санкино. Там он нашёл лагерь и массовые захоронения, задокументировав и засняв всё на фото и видео.

Местонахождения лагеря подтвердили и местные жители. Согласно схеме Ивара Путниньша, в лагере находилось около 2 000 человек.

На расстоянии 3 000 километров на могиле Александра Силиньша, пострадавшего в сибирском лагере, был установлен деревянный крест.