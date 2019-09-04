Последняя остановка - тюрьма. Пролог

В Латвии действуют девять мест лишения свободы, в которых на данный момент находятся 3522 заключенных. Для некоторых из них тюрьма может стать точкой назначения, конечной остановкой в их жизни. Но каков был этот маршрут?

TVNET в сотрудничестве с Управлением мест заключения в ближайшие месяцы приоткроет занавес между обществом и тюрьмами. Мы заглянем за двери, которые обычно закрыты.

Мы побеседуем с персоналом тюрем и профессионалами сферы, покажем, что скрывают тюремные стены. Особое внимание уделим именно осужденным пожизненно. Мы будем говорить с самыми опасными преступниками. Покажем невидимых и невидимое в тюрьме.

Одна из главных целей проекта - понять, что довело этих людей до преступления.

Видео: Невидимое в тюрьме

Человек за решеткой

Было мрачное утро. Алдис (имя не изменено) пил уже, как минимум, три дня подряд. Алкогольное опьянение было усугублено наркотическими веществами. Какими? Понемногу из всей таблицы Менделеева! Утро было увенчано густым туманом, но Алдис взял себя в руки, собрался и пошел на работу, где его уже ждали коллеги с полными бутылками. Исполнение служебных обязанностей сопровождалось очередной пьянкой[...].

Алдис "оттрубил свое" и пошел домой, но недалеко от дома заметил маленькую, красивую девочку. Алдис сказал ей: "Мой котик пропал в подъезде, поможешь его найти?". Девочка согласилась.

Ее жизнь оборвалась в возрасте девяти лет, именно в тот день. Его жизнь продолжилась в камере осужденных пожизненно.

Интервью с Алдисом смотри на TVNET уже завтра!

Алдис Звирбулис ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Алдис - лишь один из 63 латвийских заключенных, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Каждый из них, как и любой другой, - человек, личность, продукт взаимодействия с социумом.

У каждого - свой путь в тюремную камеру. И каким бы не был этот путь, исход один - приходит тот момент, когда за осужденным закрывается решетка. Теперь ему нужно сживаться с новой средой, смириться с правилами, с дисциплиной.

После того, как погасят свет, он останется один на один со своими мыслями. С мыслями о том, что было сделано. С мыслями о том, что в жизни пошло не так.

Мы никого не оправдываем и не защищаем. В серии интервью "Человек за решеткой" TVNET предлагает исследование личности осужденного через реконструкцию его жизни - начиная с детства, и заканчивая моментом совершения преступления и его сегодняшним бытом в стенах тюрьмы.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Цель наказания в виде лишение свободы - давно уже не хладнокровная месть, пытка или пустая изоляция человека от общества. Лишение свободы - это способ, с помощью которого государство учит нарушителя закона понимать жизнь и не возвращаться к повторному совершению преступления. Тюрьмы не должны ломать людей, они должны менять образ мышления осужденных, помогать получать профессию и образование, если таких нет. Цель - изменить личность и не допустить рецидива. Как минимум, на бумаге.

Ресоциализация

Пункт закона 61.1 гласит: "Процесс ресоциализации осужденных - это комплекс мер по коррекции социального поведения и социальной реабилитации, направленных на содействие правовому поведению осужденного и развитие понимания ими социально-позитивных ценностей".

В проекте также будет исследована ресоциализация. Хватает ли в тюрьмах специалистов, работающих с заключенными? Хватает ли финансирования? Достаточно ли мероприятий по ресоциализации и соответствующих программ по адаптации социального поведения?

Наша команда

Автор идеи Мартиньш Отто, продюсер Карлис Арайс, журналисты Виктория Пушкеле и Илья Козин, монтажер Виктор Девятов, оператор Артур Круминьш.

TVNET просит прощения у всех пострадавших и их родственников, если этот проект принесет им болезненные и неприятные воспоминания.