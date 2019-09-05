Алдис Звирбулиc. Дело №1

Я считаю, что да.

В каких мероприятиях ресоциализации Вы принимали участие? Можете более подробно рассказать об этом, чтобы зрители представление о том, какой путь Вы прошли.

Во-первых, индивидуальная работы с психологами, со службой пробации, посещение различных программ, связанных как и с насилием, так и со стрессом.

Как часто общаетесь с психологом?

К психологу я могу обращаться хоть каждый день если есть проблемы. Психолог сам если считает нужным может что-то корректировать, вызывать, беседовать.

Впервые к психологу Вы обратились сами, или это было какое-то обязательное мероприятие, которое нужно было пройти "для галочки"?

Наверное, это было со стороны психолога такое знакомство со всеми осужденными без исключения, с которыми он работает. Познакомился с новым человеком. И, конечно, во время моей первой встречи с психологом было очень большое недоверие к человеку.

Но со временем Вы смогли ему открыться?

Да.

Как вы считаете, работает ли система в нашей стране достаточно эффективно для того, чтобы исправить заключенных, в том числе тех, кто приговорен к пожизненному лишению свободы?

Я думаю, что на данный момент - нет. Потому что решающий фактор все равно остается за самим заключенным. Есть ли у него желание что-то менять в своей жизни. Насильно что-то навязать невозможно.

Через сколько лет Вы можете претендовать на условно-досрочное освобождение?

Ещё 11 лет.

Вы же уже не впервые в тюрьме. Как Вы можете доказать обществу и даже самому себе, что Вы больше сюда не вернетесь?

Доказать... Я могу только сказать о своем стремлении сюда больше никогда не вернуться, а доказать... это глупо.

Расскажите о стремлении, может быть, некорректно задала вопрос.

Еще раз повторюсь, вернемся к тому, с чего начали. Мне бы очень хотелось иметь свою семью, детей, о ком заботиться. Жить нормальной жизнью. Если раньше я считал, что работать это не для меня, то сейчас понимаю, что это вполне естественно, нормально живя в обществе.

Я уже больше часа задаю Вам вопросы, может Вы хотите у меня что-то спросить?

Да нет, просто интересно, сейчас вот подумал о том, насколько своевременно или несвоевременно я даю это интервью. Интересно, что я сказал бы пять лет назад, или десять лет вперед. Как ответил бы на эти же вопросы.

Мы можем через десять лет приехать и взять у Вас интервью.

Возможно.

Если что-то такое, что я у Вас не спросила, но Вы очень хотите рассказать?

Трудно так что-то придумать.

Может Вы можете рассказать, что бы Вы сказали молодому человеку, который возможно планирует совершить какую-то глупость в своей жизни.

У всего есть свои последствия. Даже если духовного чего-то придерживаться, то рано или поздно за все придет расплата. Знаете, уже столько лет провел в заключении, и убеждаюсь только в том, что советом никому не поможешь. У человека должно что-то произойти в жизни, чтобы он сам задумался о том, что он на какому-то неверном пути в жизни. А где-то кто-то рядом помочь или переубедить человека навряд ли сможет.

Спасибо за интервью.

Спасибо Вам.