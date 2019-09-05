Алдис Звирбулиc. Дело №1

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Это содержание предназначено только для взрослых.
Это полная расшифровка интервью с приговоренным к пожизненному лишению свободы заключенным Алдисом Звирбулисом, осужденным за изнасилование и убийство девятилетней девочки. Посмотреть интервью можно здесь.
Добрый день и спасибо, что согласились на интервью! Расскажите, как прошел сегодняшний ваш день до момента, пока мы с Вами встретились.
Наверное, как один из обычных. Проснулся, посмотрел телевизор, погулял немножко, пообедал, и вот уже после обеда ожидал, пока приедете Вы.
Телевизор Вы смотрели в камере?
Да, в камере есть телевизор. Есть игровые консоли, радио, аппаратура, книги. Всё, что нужно.
Раз мы начали говорить про телевизор, расскажите, что Вы смотрите. Это новости или, может, художественные фильмы?
В основном развлекательные и познавательные каналы. Новостные передачи, честно говоря, не интересуют. Ну и какие-то более современные, новые фильмы.
В целом в тюрьме есть возможность получать информацию, следить за тем, что происходит в мире, следить за экономическими, политическими и другими событиями?
Безусловно.
Если мы говорим про один день в тюрьме. Можете, пожалуйста, описать один самый стандартный день в тюрьме с момента, как Вы открыли глаза и до момента, как Вы легли спать.
На данный момент я нахожусь на такой открытом блоке, то есть на средней ступени. Нас закрывают только на ночь и во время обеда, ужина, завтрака и проверок. В остальное время мы можем выходить гулять в прогулочный дворик. Играем в футбол, в настольный теннис. А так кто чем занимается. Кто-то творчеством, я еще рисую, занимаюсь квиллингом, пишу стихи. Общаюсь с другими заключенными.
О чём стихи?
Различные. Больше, наверное, такая лирика.
Вам кажется это очевидным, но на самом деле об этом никто не знает. Говоря о распорядке дня - во сколько вы просыпаетесь, как происходит подъем, во сколько обед, и другие нюансы…
Всё по расписанию. Подъём - в 6:30, обед - с полпервого до полвторого, ужин - с 5 до 6. В пол одиннадцатого - отбой. Два раза в день - проверки. Утром и вечером.
Как проходят проверки?
На закрывают на это время в камеры. Дежурный проходит, смотрит, сколько людей в камере.
Сколько человек живет в Вашей камере?
У нас трехместная камера и сейчас мы в ней находимся втроем.
Как долго Вы с этими людьми живёте в камере?
Я только недавно приехал в эту камеру, меньше месяца.
Вы можете вспомнить этот день и то, как Вас приняли те, кто уже жил в этой камере?
Нормально, потому что меня уже ждали и для меня уже держали место здесь. Поэтому ни для кого это не было неожиданностью.
Что значит "Вас уже ждали"? Персонал тюрьмы уже передал им информацию, что у них будет новый сокамерник?
Мы же можем между собой переписываться тоже между тюрьмами. Поэтому я уже прошёл комиссию, получил разрешение сюда приехать и уже сообщил тем, кто здесь находится, что я приеду тоже.
Вы можете рассказать, в какой форме Вы это сообщили? Например: "Здравствуйте, дорогие мои сожители", или как это происходит?
Нет, у меня здесь один такой знакомый, который тоже отбывает пожизненное заключение, он тоже находится со мной в камере. Я просто написал ему, что я прошел комиссию, на которой мне предоставили возможность переехать сюда и в ближайшее время приеду. Так.
Как за этот месяц изменились отношения? Вам комфортно с этими людьми?
Да, вполне. На данный момент - да.
Как происходит общение между людьми, которые живут в одной камере? Общаетесь ли вы постоянно? Обсуждаете ли вы увиденное, прочитанное? О чём Вы говорите?
Все мы люди, у всех разные интересы. Мне нравится спорт, есть возможность - играем в футбол, волейбол, выходим просто позаниматься - есть турник, брусья. Сейчас лето, переехал, наверное для меня это тоже новые ощущения, переживания - трава, солнышко, окна открываются, можно пойти позагорать. Там этого ничего не было в другом отделении. Там немного похуже условия бытового характера. И пока наслаждаюсь этими вещами.
Если кто-то из тех, кто живет в месте, хочет побыть наедине со своими мыслями. Как Вы это решаете? Помню, что я снимала квартиру с подругой, и мне, например, очень не хватало своего пространства.
Я не комплексую, я могу сказать людям, что, допустим, я бы хотел побыть один. Но легче, наверное, самому выйти и где-то погулять на открытом воздухе, если это происходит в момент, когда у нас открыта камера. Побыть наедине со своими мыслями. Других вариантов нет для этого.
Вы сказали про обед, завтрак и ужин. Банальный вопрос, но нам это действительно интересно. Чем кормят и что вы любите больше всего?
Вопрос, да, интересный. Наверное, могу сказать то, что я нахожусь в заключении длительно время и какого-бы качества не был еда, она надоела уже вся. А так утром стандартно каша, в обед уже разнообразие - суп, второе меняются. Меню установлено на неделю - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Каждый день что-то новое и так каждую неделю. Вечером тоже - картошка, макароны, салат.
А в магазин ходите?
Да, но для этого нужны средства - надо чтоб или родственники помогали, или была бы возможность заработать. Тогда, да, есть такая возможность.
Вы лично ходите?
Я - да.
Вы работаете?
Месяц как уволили. Я переехал. На том отделении работал, а здесь пока возможности работать нет. Говорят, со временем будет тоже.
А что покупаете в магазине?
Сейчас, как сезон - мороженое можно взять. А так больше фрукты. Хочется такого чего-то свежего.
Есть ли что-то такое, что не продается в магазине, но Вам этого очень не хватает?
Я бы блинов поел. Просто жареного картофеля какого-нибудь. Именно домашней еды какой-то.
Жареный картофель не готовят?
Нет, только отварной.
Если мы говорим про рутину, про каждый день, про то, что с Вами происходит. Понятно, что тюрьма это далеко не сказка, не место мечты и не сказочный дворец, но, за все годы, которые вы провели в местах лишения свободы, что Вам приносит больше всего радости? Какое-то конкретное событие или какой-то процесс.
Радость всегда это когда есть общение с родными или знакомыми. Это, наверное, самые радостные моменты. Больше ничего такого не знаю. Ну, опять таки, если удовольствие, то мне спорт нравится - когда играю в футбол, волейбол. Какие-то мероприятия такого активного характера. Это интересно для меня лично.
У вас есть какие-то спортивные команды?
Сами между собой делимся, устраиваем какие-то турниры, буквально в это воскресенье был турнир, играли в футбол.
А что больше всего не нравится? Конкретное событие, или…
Трудно сказать, что не нравится. Может быть где-то в какой-то степени более обобщенное если сказать, то, что всё-таки ограничения те, которые есть. На передвижение, и просто ограничения. Это для любого человека, наверное, тяжело.
Какие-то мероприятия проходят в тюрьме? Праздники, например.
Да, приходят психологи, социальные работники. Но это тоже такое явление последнего десятилетия. Раньше ничего такого не было. Сейчас более активно взялись за осужденного.
Вы можете сравнить - как изменилась система и все мероприятия по ресоциализации с того момента, как Вы попали в тюрьму и до настоящего дня?
Конечно, меняется. И, наверное, более активно сами осужденные стали открываться администрации, контактировать, мероприятия посещать. Если раньше это было просто "чушь", и на них никто не ходил, как-то боялись или это было что-то неизвестное, то сейчас вполне посещают, довольны.
То есть у самих заключенных больше интереса посещать?
Да, появилось.
Я знаю, что у вас было какое-то мероприятие на Лиго. Можете про него рассказать?
Ну да. Собирались в этом помещении, был конкурс небольшой на тему Лиго - какие традиции на Лиго и конкурсы небольшие. Ну так.
Я Вас совсем не знаю. Я читала некоторые материалы, которые находятся в общем доступе и хотела бы Вас попросить, чтобы Вы рассказали сейчас о себе то, что мне следует о Вас знать. В свободной форме. Я думаю, если Вы пишете стихи, у Вас это прекрасно получится.
Я уже не первый раз нахожусь в заключении, мне 41 год. Сам я из Даугавпилса. Пожил во многих городах в Латвии между своими заключениями. В какой-то определенный момент, может быть, когда дали пожизненное заключение, мышление само по себе начало меняться. Я понял, что так жить, как я жил раньше, я уже не хочу. Наверное, как по другому жить, я не знал на тот момент. Может быть на тот момент как-то помогла духовная литература, общение со священником тоже. Начало меняться мышление, захотелось чего-то... Если раньше я не понимал вообще для чего жил, то потом наступило осмысление того, что семья, близкие люди, родственники для человека самые главные в жизни, и когда всего этого лишился, начал об этом очень сожалеть. Сейчас делаю все возможное чтобы, может быть ещё такая возможность в моей жизни еще появится, достичь своей цели и мечты.
Момент, когда Вы начали верить в Бога. Помните этот день?
У меня произошло примерно так, знаете, я находился в Елгавской тюрьме и мне утвердили приговор - пожизненное заключение, и там переводили с одного блока на второй блок, где сидят уже осужденные. И в тот момент просто, не знаю, может быть не то что Бог, а вот просто так щелкнуло что-то в голове, что жить так, как я прежде жил, я больше не буду. А в дальнейшем там уже духовная литература, психология. Это развитие шаг за шагом меняло меня, сознание.
В каком году Вас приговорили к пожизненному заключению?
В 2007 году.
Вы помните тот момент, когда Вам огласили этот приговор?
Да.
Что Вы чувствовали тогда?
Трудно описать, может быть. Такой, наверное, выброс адреналина в кровь и в тоже время чуть ли не потеря сознания. Это такой первый момент. А с момента вынесения приговора и до осознания того, что получил пожизненное прошло тоже очень много времени. То есть то, что просто сказали в зале суда, что пожизненное заключение, на тот момент еще не осознавал, что это такое.
Через какой период времени пришло это осознание?
Может быть только через несколько лет.
Как раз мы переходит ко второму условному блоку нашего разговора. Про Ваш опыт нахождения в местах лишения свободы. Расскажите, пожалуйста, сколько раз Вы сидели в тюрьме и в каких именно местах лишения свободы.
Я уже в четвертый раз отбываю наказание. Началось все с "малолетки" - в 16 лет попал первый раз в тюрьму.
За что?
За кражу. Дали срок три с половиной года. Там еще была попытка побега во время заключения.
Через сколько времени после того, как Вы попали в тюрьму, Вы совершили попытку побега?
Буквально через месяц, наверное.
Это была запланированная попытка или просто спонтанное решение?
Не то что спонтанное, просто очень хотелось на свободу.
Как это физически происходило? Вы перепилили решетку?
Да, распилили решетку, вылезли на крышу, и дежурные заметили, что собрались бежать, начали стрелять.
За это вам еще прибавили какой-то срок?
Да, три месяца к уже имеющемуся. Нет, тогда еще не было срока, я тогда еще находился под следствием.
То есть всего вы провели...?
Три с половиной года.
В какой тюрьме?
Сначала в Даугавпилсской, на Даугавпилсском отделении, потом в Цесисе, в колонии для несовершеннолетних, и потом уже здесь, на Гриве, в Гривской тюрьме.
Такой вопрос. Мы еще вернемся к тому, как Вы отбывали наказание. Можете ли Вы сравнить, какая атмосфера была в колонии для несовершеннолетних, и какая атмосфера в тюрьме сейчас. Правда ли, что подростки более жестокие, чем взрослые люди?
Да, это сто процентов.
Почему так?
Не знаю, наверное, нет ещё такого своего мнения, оно еще не сформировалось. Может быть, страх, может, ещё что-то такое, и ведутся на поводу у более старших или тех, кто уже давно сидят в тюрьме, и просто подражают им. Возможно, какая-то озлобленность на окружающий мир. Трудно так сказать, на самом деле.
То есть там более развита иерархия?
Да.
Откуда у подростка озлобленность на мир? Он же еще не прожил жизнь, и он н успел ничего понять.
Скорее всего, наверное, человек попадает в тюрьму не из-за того, что ему где-то было хорошо. Может быть, какая-то детская психологическая травма, может быть в семье что-то было не в порядке, и, может быть, из-за этого так формируется подросток.
Это так, что в колонию для несовершеннолетних попадают только дети из неблагополучных семей?
Нет, почему. И тоже, смотря что подразумевать под благополучной или неблагополучной семьей. Человек может быть состоятельным, хорошая семья, но там ребенку не уделяют время, он один все время, где-то на улице, и это тоже может привести в тюрьму. Опять же - компания.
То есть, несовершеннолетние преступники - это не всегда дети наркоманов?
Конечно, нет.
Первый раз это было три с половиной года, второй раз?
Пять с половиной лет.
За что?
Опять кража и попытка изнасилования.
А можете подробней рассказать об этом?
Да, к тому времени я попробовал и наркотики, и алкоголь.
Как Вы первый раз попробовали наркотики?
В тюрьме попробовал наркотики, алкоголь.
Тоже в тюрьме для несовершеннолетних?
Нет, ну алкоголь то я уже конечно употреблял на свободе до того как попал, но и в тюрьме тоже. Ну а преступление тоже под воздействием наркотиков и алкоголя. Просто, не знаю, может у меня такой организм, или что, мне просто алкоголь противопоказан. Как употребляю, не понимаю, что делаю, когда прихожу в себя, просто в шоке от своих поступков. Так, наверное. В тот момент также было - выпивал сильно, пришел домой, там были дочь моей девушки, с которой я шел, знакомая. Я начал к ней приставать, они убежали. Вот такая как бы попытка изнасилования, меня осудили. Тогда на тот момент мне казалось, что я ничего не совершал, хотя мне дали пять с половиной лет, и это тоже такое расслабление в мою жизнь принесло.
Вы приставали к дочери, да?
Да.
Сколько ей было лет?
Двенадцать.
Что Вы украли?
Не помню. Телефон, по-моему.
И как Вас задержали? Как это раскрылось?
Просто я дома так и остался спать. Приехала полиция, арестовали.
Хорошо, Вы отсидели ещё пять с половиной лет. Где Вы сидели?
Здесь, в Даугавгривской тюрьме тоже.
Что Вы вспоминаете из того периода?
Ай, там тоже было такое время. Тогда ещё такое мышление было, что криминал - это довольно хорошо, это классно, этим жив. Потому что на свободе тоже круг общения такой криминальный был. В тоже время были родственники и друзья, которые были далеки от криминала. Приходилось друг от друга их скрывать, то есть скрывать то, чем я занимаюсь от семьи, от любимых друзей, то, что я живу криминалом. И это тоже какой-то дискомфорт вносило в жизнь.
А не сложно ли эмоционально было вести такую двойную жизнь?
Очень сложно, просто тогда может быть не задумывался об этом. Сейчас я думаю, что это очень тяжело на самом деле.
Возвращаясь к тому же случаю. Чем Вас привлекла эта девочка? Она выглядела как ребенок или как девушка? У нее был грудь? Почему Вы стали к ней приставать?
Наверное, выглядела как девушка. Это как-то так необъяснимо на тот момент было, знаете. Потому что я на тот момент жил с женщиной, и это была дочка ее подруги, просто необъяснимо для себя, просто не знаю.
В тот момент, с Вашей девушкой, женщиной были хорошие отношения? Вы не ругались, все было нормально?
Да.
Вы просто, грубо говоря, напились и начали приставать?
Да.
Третий раз, когда Вы попали в тюрьму.
За кражу тоже. Дали срок один год. Весь срок я провел в Рижской центральной тюрьме.
Что Вы украли?
Ограбил ресторан.
Что именно? Кассу украли?
Кассу, спиртное, табачные изделия. На Рижской центральной станции.
Я не знаю, как это происходит. Но я могу представить, что могут быть две причины. Например, одна причина - это какой-то азарт, а вторая причина - это когда нужно выпить, опохмелиться, нет на это денег.
В моем случае это какой-то азарт. Потому что девушка работала в Риге в пекарне в ночную смену, я приехал ее встречать, чтобы на электричке ехать домой. Просто гулял по станции, заметил, что вот, там можно залезть в ресторан. Туда залез. И дальше разложил себе все по карманам, гулял и ждал дальше электричку, девушку. Просто охранники подошли, говорят "Пройдемте". Ну и поехал опять в тюрьму.
А почему Вы не пытались скрыться? Вы же понимали, что если Вы совершили, нужно бежать.
В тот момент почему-то как-то прошло незамеченным ни для кого.
Вы были трезвый?
Да.
То есть это был просто способ, как скоротать время?
Примерно так.
Вы все это время были с одной девушкой, или это разные девушки, о которых Вы рассказываете?
Разные. Потому что это все было на протяжении стольких промежутков времени.
А как происходило Ваше знакомство с новой девушкой после того, как Вы освобождались из мест лишения свободы? Как Вы находили эту девушку? Это была общая компания или вы случайно знакомились где-то?
По-разному было. Были те, с кем знакомился в компаниях, где-то было что знакомился в клубе. Мог просто на улице познакомиться с девушкой.
То есть вели достаточно разгульный, шальной образ жизни, если можно так выразиться?
На самом деле, да.
В третий раз Вас лишили свободы на один год, Вы отбывали наказание в Рижской центральной тюрьме. Вот неужели, когда Вы в третий раз оказались в стенах тюрьмы, в Вашу голову не закрался вопрос, что, может быть, что-то происходит не так, если Вы снова и снова возвращаетесь? Или Вы тогда об этом не думали?
Нет, вот в тот момент как раз таки и закрался, потому что, наверное, случилось так, что я попал на этот год и может быть первый раз в жизни влюбился в девушку, которая осталась на свободе. И из-за этого сильно переживал - как же так, зачем мне надо было воровать, хотя мне это абсолютно не нужно было. Как бы все в жизни налаживалось и вот в какой-то момент, не знаю, такая натура или уже привычка, что все равно полез и украл. За это переживал очень сильно.
А были ли у Вас ещё какие-то занятия, которые приносили Вам такие же эмоции как момент совершения преступления?
Нет. Просто, наверное, может стоит вернуться в предысторию, в детство. То, что подростковые годы пришлись на начало 90-х годов, когда была преступность, разгул, все друзья, все это круто. И в это тоже все втянулся. Не хотелось отставать от кого-то, где-то показаться слабым.
То есть - иначе засмеют, иначе не примут в компанию?
Получилось так, что у матери и отчима были проблемы с работой, деньги перестали быть, скажем так. А хотелось и красиво одеваться, и красивых вещей, и компании, и погулять где-то.
Тема детства это как раз следующий блок, но перед тем, как перейти к нему, я бы хотела вернуться к отношениям с той девушкой и тюрьме. Лично мне очень интересно увидеть ситуацию со стороны Вашей девушки, то есть, как она все это видела. Вы попадаете в тюрьму. Были ли у Вас свиданья, поддерживали ли Вы отношения?
Я со своей стороны тогда прервал эти отношения. То есть я понял, что люди, которые находятся вокруг меня, начинают страдать из-за меня и моих поступков. То есть приношу какую-то боль людям. Поэтому на тот момент, может быть глупо, но почему-то пришли такие мысли, что я сейчас расстанусь, год отсижу, освобожусь, устроюсь на работу, встану на ноги и тогда я её снова встречу и смогу вернуть. Ну так. На тот момент так мыслил.
То есть Вы оборвали все связи для того, чтобы, может быть, как-то в себе разобраться и не причинять боль окружающим?
Да.
Вы нашли потом эту девушку?
Нашел, но у нее уже там своя жизнь была. Я начал жить своей жизнь, но, тем не менее сейчас при любом упоминании имени Кристина сердце вздрагивает. Я очень благодарен ей, что она пробудила во мне такие чувства и послужила таким катализатором к изменению моего мышления.
Как Вы с ней познакомились?
Находясь в заключении на интернет-сайте.
Находясь в заключении на интернет-сайте? Как такое возможно?
Не для кого же не секрет, что тюрьма полна мобильных телефонов, алкоголя, наркотиков.
То есть за деньги можно все это получить?
Где-то легче, где-то тяжелее, но - да.
Если мы говорим о знакомстве с девушкой, Вы были инициатором, Вы первый ей написали?
Да, начали переписываться, и потом через какое-то время она уже приехала ко мне сюда на свидание.
То есть Вы сразу ей сообщили, что находитесь в тюрьме?
Да.
И как она отреагировала на это?
Сначала может с опаской, а потом когда ближе познакомились уже вполне нормально.
Получается, все это время она Вас ждала, а потом Вы вышли из мест лишения свободы и были вместе.
Да.
Обобщенный вопрос. Наверняка Вы общаетесь с заключенными, со своими сокамерниками, ещё с кем-то. Как часто заключенным удается найти себе девушку по переписке, которая будет приезжать? Насколько это легко, и готовы ли латвийские девушки понимать, что заключенный это не просто какой-то маньяк или убийца, это ещё и человек?
Да, таких случаев очень много и многие общаются, знакомятся по переписке, заочно, разными способами. Через письма, через телефон, через интернет. Подают объявления, знакомятся часто. И расписываются некоторые. Конечно, я бы не сказал, что там высокий процент того, что после освобождения остаются вместе, но, тем не менее, и такие случаи тоже есть.
Сколько Вам было лет, когда Вы познакомились со своей девушкой?
Наверное, 25.
А ей?
21.
Я говорю: "нормальная жизнь". Что для Вас значит этот термин?
Семья.
Можно более подробно?
Наверное, для меня это имеет такой смысл если нормальная жизнь - семья, много родственников, своя семья, жена, дети. Так наверное.
Ваше первое воспоминание из Вашего детства. Что это было?
Первое воспоминание... Наверное, детский сад.
Я так поняла, что Вы из Даугавпилса.
Да.
Я тоже из Даугавпилса, и у меня, как и у всех детей, подростков, есть какие-то свои любимые места, которые ассоциируются с детством. Например, парк "Тарелочка". Помню, там была русалочка, она мне очень нравилась. У Вас есть такие места.
Наверное, озеро Стропы. Потому что когда изначально в детстве жили на Новом строении, я там во второй школе учился, там сейчас, наверное, лицей русский или гимназия.
Лицей русский.
А после переехали в такой район ДСР есть, такое все подростковое время прошло на озере там. Для меня те ассоциации очень приятные, яркие.
Если мы говорим о Вашем детстве, то, конечно, нужно поговорить про Ваших родителей и про Вашу семью. Можете, пожалуйста, рассказать об этом.
Да, маму я очень любил. Мать на данный момент уже умерла. Мать воспитывала меня и сестру одна какое-то время. Когда мне было три года, они разошлись с отцом. После мать встретила мужчину, вышла второй раз замуж, появился отчим, мне уже было лет семь. Отношения с отчимом просто не сложились. Мы переехали жить к нему всей семьей. Но для меня лично дома не стало в тот момент. Есть выражение такое "Мой дом - моя крепость", для меня такого не было. Я уже, наверное, больше предпочитал находиться где-то на улице, в компании.
Почему не сложились отношения? Что произошло?
Отчим начал выпивать и постоянно дома какие-то скандалы там. Поэтому я этого старался избегать таким путем, что домой только приходил ночевать.
Получается, Вам приходилось все свободное время проводить на улице, в компаниях, в подъездах.
Больше, наверное, да. Тогда не понимал мать когда чуть постарше стал. Не понимал, почему ты с ним не разойдешься, ведь я страдаю, мне не нравится, сестра страдает. Но почему-то мама говорила: "Я его люблю и не могу без него". Вот так происходило.
То есть, грубо говоря, мать больше защищала интересы отчима, а не ваши с сестрой?
Наверное, да. Я так считал.
А сестра старше или младше?
Сестра на пять лет старше меня.
Если мы говорим о семье и каких-то моментах, которые у Вас остались в памяти, как счастливые. Может, у Вас были домашние животные?
Безусловно, да, были коты, собаки. Приятные моменты из детства связаны с семьей, конечно, праздники, когда собирались все вместе, дедушки, бабушки, Новый год, Рождество, Лиго в деревне. Это все был очень классно, съезжались родственники.
В тот момент, когда Вы в семь лет стали уходить из дома. Неужели мать не спросила у Вас: "Алдис, куда ты идешь? Алдис что ты делаешь?"
Ну как-то так происходило, пытались ругать, наказывать. Но я как-то ко всему этому не прислушивался или что. Считал, что меня просто не понимают. Из-за этого еще больнее, тяжелее было. Было такое чувство, что ты никому не нужен на Земле вообще.
Вы помните, как Вы с этим чувством справлялись? Алдис, семь лет, у него все плохо, у него болит душа, он хочет плакать. как он себя успокаивает в этот момент?
Наверное, в тот момент спасало, что я занимался спортом. Спортзал, футбол играл, стрелял из лука. Перебрался из дома в спортзал жить, ну так, образно говоря.
То есть, несмотря на то, что Вы не находились дома, Вы не шатались по подъездам, не начинали курить и пить, а занимались спортом и направляли свою энергию и выливали злость через спорт.
Да, выходила сублимация такого рода.
И как долго Вы активно занимались спортом?
До 14 лет.
Что произошло в 14 лет?
Опять таки, в начале 90-х развалились секции, которые были, с финансами стало тяжело тоже в секциях этих. Ну и это стало никому не нужно в тех местах, где я занимался. Все разошлись, тренеров не стало, зарплат не стало.
Вам 14 лет, секции закрылись. Что происходит потом?
Ещё раньше я начал прогуливать школу, не посещал просто.
А как учились в школе?
Очень хорошо. Эти учителя даже какое-то время за мной бегали, просили учиться. "У тебя же все хорошо так, способный парень". А мне уже как-то было не до школы. Я не знаю, наверное, уже тогда попробовал походить на дискотеки, алкоголь, компании там. Девушки, сверстники постарше, компании. Это школа уже ушла на второй план.
В 14 лет произошел этот переломный момент. Наверное, сразу успеваемость пошла вниз?
Наверное, не то, чтобы успеваемость, а посещаемость просто пропала. Умудрялся по несколько месяцев не быть в школе, и об этом не подозревали ни преподаватели, ни дома. Преподаватели думали, что я болею. А домой я приходил, сам записывал домашнее задание в дневник, делал там. Типо сделал дома уроки, пошел погулял, на следующий день пошел как-бы в школу, но сам пошел в кинотеатр или гулять, или в подъезде со сверстниками зависать.
То есть двойная жизнь у Вас уже в этом возрасте началась. Я понимаю, что во взрослом возрасте, наверное, уже есть какая-то жизненная мудрость и уже легче манипулировать, может, кого-то обманывать. А в детстве же, в 14 лет, ведь очень сложно обманывать всех так, чтобы это не раскусили.
Ну вот как-то так получалось, к сожалению.
Удавалось всех обвести вокруг пальца?
Да. Просто наверное такое, что. Я не знаю даже, как об этом говорить, я тоже долго думал об этом. Может это какие-то черты характера, что никакие наказания не могли мне запретить того, что я хотел делать в тот момент. Поэтому это все так формировалось потихонечку. То есть я делал, что хотел.
Никто был не указ и не мог Вам перечить?
Да.
Книги удавалось читать?
Ой, и читал на протяжении всех жизни, и читаю.
Какая была первая книга, которая произвела самое большое впечатление?
Наверное тогда это была фантастика. Гаррисон. Такой многотомник был "Похождения стальной крысы".
Книги тоже читали не дома? Брали книгу и уходили куда-то?
Дома. А если летом, то где-нибудь на пляже или ещё куда-то шел читал.
Вы сказали, что у Вас были праздники, которые Вы проводили с бабушкой и дедушкой. Это были мамины родители?
Это по линии родного отца, с которым мать разошлась. То есть к дедушке с бабушкой в деревню ездили, и родственники приезжали и из Риги, и из других мест. Собраться в семейном кругу было очень круто.
Когда у Вас начались проблемы с отчимом, Вы рассказывали им о том, что у Вас что-то не так, что Вы страдаете, что вам плохо?
Да, но мать почему-то опять говорила, что какая-то, знаете, безысходность. Пойди как бы некуда. "Куда мы переберемся, за счет чего мы будем жить там", вот так это все и тянулось на протяжении долгих лет.
То есть Вы пытались разговаривать о своей боли, но Вас недостаточно слушали?
Да, было так. Был один момент, мне уже лет 14 было, дошло уже до драки с отчимом когда он пьяный пришел. Мать тоже в тот момент была дома, сказала: "Что ты делаешь? Алдис, иди погуляй! Пусть он успокоится". Это тоже для меня было шоком на тот момент. Как же так, отчим пришел домой пьяный, начал размахивать кулаками, я за себя постоял, и вот еще я виноват оказался. Для меня было непонятно.
То есть эта обида копилась на протяжении какого-то времени?
Да.
Что было самое плохое, что отчим сделал во время алкогольного опьянения?
Наверное, не то, что он что-то плохое сделал, а просто, наверное, знаете, я тоже много думал в жизни о том, что какую боль может терпеть человек. Если это боль мгновенная и тебя, допустим, ударили в данный момент или руку сломали, ты почувствовал это и забыл. Завтра-послезавтра ты об этом переломе, возможно, и не вспомнишь. А когда тебя на протяжении многих лет психологически больше давят - постоянно пьяный, постоянно скандалы, от этого просто очень устаешь в целом. А не из-за одного конкретного поступка.
То есть это было эмоциональное насилие. Физического насилия не было?
Нет.
Если мы перенесемся к тому моменту, когда Вы попали в тюрьму в первый раз. Ваша семья продолжала общение с Вами?
Да. На свидания приходила в основном мать.
А сестра?
С сестрой у нас тоже, не знаю почему, тоже много думал об этом, не сложились отношения. Очень холодные с самого детства.
Вы же вместе жили с отчимом?
Да.
Как отчим к ней относился?
То же самое.
Как она спасалась от этого?
Она старше на пять лет меня. Стала постарше, переехала к бабушке на какое-то время.
Если бы я сейчас разговаривала с Вашими школьными учителями, которые переживали из-за Ваших прогулов, как бы они Вас охарактеризовали?
Меня очень любили в школе. Всегда готов помочь, отзывчивый, участвовал во всяких олимпиадах.
Какой был любимый предмет в школе?
Математика.
Может, призовые места занимали на олимпиадах?
Нет, не настолько, но, тем не менее, всегда участвовал.
Получается, в школе Вас любили, уважали. Может Вы были лидером класса?
Лидером класса не был, потому что, парадоксально, но в такой плохой компании в школе был, но учился хорошо.
Но обычно ведь плохие компании в школе обычно в лидерах.
Да, у нас примерно также было. Но тем не менее учились.
Можете вспомнить какую-то пакость, которую Вы сделали в школе? Может, мелом что-то плохое написали. Что-то, за что Вас ругали.
Раньше такое было, что назначали дежурить на звонках. Не знаю, практикуется ли такое сейчас, но тогда такое было. Звонки могли пораньше подавать. А так особо в школе не шалили.
Учителя к стулу не приклеивали?
Может и было что-то подобное, но ничего такого яркого.
Школу удалось закончить?
Уже в тюрьме.
В каком году?
Буквально несколько лет назад.
12 классов?
Да, среднее образование.
Может, профессиональное образование тоже хотите получить?
На помощника повара выучился уже. Если будет возможность учиться еще, то может быть пойду.
Как происходит обучение в тюрьме? Насколько это легко и насколько это образование качественное?
Очень сложно. Я бы сказал, что там практически невозможно. У меня был перерыв со школой примерно 20 лет, и заново начать учиться с 10 класса это просто немыслимо. Если человек сам не учитель, детей своих не обучает, то это все очень тяжело. Сейчас стало полегче, потому что когда я учился, было еще такое дистанционное обучение. Пришли, дали задание, делай!
Ничего не объясняли, не было никаких лекций?
Пытались, но этого всего недостаточно, скажем так. После такого большого перерыва в обучении снова начать учиться - это нелегко.
Из математики что-то вспомнили?
Нет. Все заново пришлось учить, там все сложно. Ну и сейчас, конечно, совсем не то, как учили 20 лет назад.
Как сейчас учат? Изменился процесс обучения?
Во-первых, обучение на латышском языке внесло свои сложности.
Только на латышском?
Да. И, скажем, когда учишься в школе, тебе хватает, скажем, несколько часов, чтобы сделать домашнее задание, то здесь, чтобы что-то сделать хотя бы на минимальный балл, надо сидеть сутками.
Оценки тоже ставят?
Конечно.
Если что-то не сделал в обычной школе, за это поставят двойку. Здесь тоже так?
Поставят!
Если не выполнять задания, можно не получить аттестат?
Да, есть такие прецеденты.
Возвращаемся к подростковому возрасту и юности. Какая музыка Вам нравилась в то время?
В то время, наверное, Sade есть такая группа, если Вы знаете. Sade - спокойная такая музыка. В то время, если брать 90-е, конечно, там была вся российская попса, которая из каждого окна неслась. А так... Не знаю, Enigma любил послушать. Такую тоже спокойную музыку.
С друзьями ходили на вечеринки, играла Ваша любимая музыка, Вы отдыхали... А сейчас музыкальные предпочтения изменились? Что вы сейчас любите слушать?
Мне нравится какой-то драм-н-бэйс, люблю, если есть записи, посмотреть концерты с Ибицы, или каких-то диджеев современных послушать. Но, опять таки, для этого пока нет хорошей аппаратуры, чтобы хорошо слушать музыку.
Вы влюблялись в юности?
Сейчас в зрелом возрасте я понимаю, что это были скорее мимолетные увлечения. А именно так, чтоб влюбиться - нет.
У каждого же есть первая любовь.
Это - безусловно. Скорее всего, это была девочка в первом классе, которая сидела со мной за одной партой.
Ну а если мы говорим про первый поцелуй. Помните это?
Да. Это был примерно 13-и летний возраст. На какие-то уже дискотеки, которые до 10-11 часов, тайком сбегали от родителей. Обнимашки, целовашки там в подъездах.
Как с этой девушкой познакомились?
Ну тоже с одного района, вместе в одной компании тусовались.
Как долго были вместе?
Ну повстречались какое-то время, а потом у подростков, по крайней мере у меня такое, - с одной девчонкой из компании повстречался, со второй, с третьей, с пятой. Потом из каких-то других районов постарше. Вот так.
Это все параллельно было?
Были моменты, что и параллельно. По-разному было.
Были ли случаи, когда эти девушки Вас бросали или узнавали о том, что Вы встречаетесь с несколькими параллельно?
Наверное, до последнего момента всегда получалось так, что я всегда расставался по дружески, по-любовно с девушками. А вот тут случился такой случай недавно. Познакомился по переписке с двумя девушками, они тоже отбывают наказание в Ильгюциемской тюрьме. Мне не хотелось каких-то близких отношений, а хотелось просто дружеской переписки, общения. Случилось так, что одна отдала другой письма и из-за этого так получилось, что как с одной, так и с другой переписка оборвалась.
Приревновали.
Да. Хотя я ни от одной, ни от второй каких-то отношений не ждал.
То есть страсти кипят даже здесь?
Да.
А были ли какие-то случаи, когда в детстве Вам кто-то причинил боль? Мы уже говорили, что Вам было больно, когда происходили все эти события с отчимом, когда мать Вас не ценила. Быть может Вас причиняли боль какие-то посторонние люди?
Нет. Я над этим моментом думал, по поводу всего того, как я попал в тюрьму, что со мной произошло, как это происходило, и пришел к выводу, что это было все-таки психологическое, моральное давление со стороны отчима. Оно меня просто разрушало. А со стороны посторонних такого не было.
То есть в кругу знакомых, с которыми вы тусовались и общались, не было никаких разборок?
Ну как и подростки - где-то дрались, где-то свои отношения выясняли. Все это было, без это никак.
Как вы тусовались? Что пили? Во что одевались? Наверняка, перед тусовками разогревались где-то еще?
Да, обычно где-то собирались, закупались. Пили и самогон, и водку, и пиво, и вино.
Это все одновременно?
И одновременно. Мой подростковый возраст пришелся на 90-е, там было тяжело и с алкоголем. По талонам покупали, и на каких-то точках покупали самогон. Где-то сначала выпили, потом поехали на дискотеку. На дискотеках выпивали. Знакомые, танцы. Потом эти провожания девушек каких-нибудь до дома.
Где дискотека проходила?
Здесь если в Даугавпилсе, то в городе в Центральный дом культуры ходили или в "Стройку". А если ночная, то есть такой поселок Крауя. Там были ночные дискотеки в то время. Часто туда ездили.
Откуда Вы брали деньги на алкоголь? Я так понимаю, Вы в это время не работали. Ведь покупать напитки в клубе - это все-таки недешево.
Начали воровать. По квартирам воровал. Играли в карты на деньги.
Везло в карты?
Чаще - да.
Как вы грабили квартиры? Влезали в окна?
По-разному. Ломали двери, вскрывали отмычками квартиры.
А как Вы научились всему этому? Друзья научили или сами методом проб и ошибок? Как вообще пришла эта идея?
Сначала первые несколько раз просто у людей украли ключи, проникли в квартиру. Потом уже двери взламывали, понравилось такое.
Что крали в квартирах?
Как правило искали деньги и драгоценности, ценные вещи.
Пожилым людям говорят: "Не прячьте золото под подушку". Где люди прячут ценные предметы и где Вы их искали?
Переворачивали буквально всё. Вплоть до того, что ковры поднимали на полу. Конечно, во всех местах. В сервизы, секретеры кладут часто. У многих просто шкатулки с драгоценностями, деньгами.
Не было страха, что во время вашей кражи вернутся хозяева и вас поймают на месте преступления?
Первые разы - может быть, а потом уже воровал не один - вдвоем, втроем, вчетвером, уже кого-то оставляли на стреме на лестничной площадке с балончиком или газовом пистолетом.
То есть такого, чтобы Вас поймали, не было?
Нет.
Как вы делили выручку? Вы делили поровну или у каждого был какой-то определенный процент?
Да нет, на тот момент эти грабежи не были с целью наживы, чтобы обогатиться, эти деньги просто шли на то, чтобы их прогулять, потратить. Купить себе какие-то вещи или просто пошляться по клубам.
То есть такой общак для общей тусовки?
Да.
Девушки, с которыми Вы встречались тогда, знали, как Вы зарабатываете деньги?
Нет.
Не спрашивали: "Алдис, если ты не работаешь, то на какие деньги ведешь меня в кабак?"
Может, тогда еще считали, что на содержании у родителей.
Вопросы не появлялись?
На тот момент не возникало. Но потом уже стали появляться. Некоторые девушки говорили: "Прекращай, зачем ты это делаешь!". Те, кто хотели более серьезных отношений, говорили: "Давай на работу устраивайся". Я периодически пробовал это делать.
Почему не получалось задержаться на работе?
А как-то в тот момент считалось, что работа как-то не достойна меня, что-ли. Ну и зарплаты были маленькие, надо было целый день там где-то на работе находиться. Возникали вопросы "А когда же жить? Где же эта веселая жизнь?"
Я так понимаю, что те преступления остались нераскрытыми?
Большинство из них не были раскрыты.
Но Вы же знали, что Вас будут искать.
А как-то на это абсолютно не обращаешь внимание. Появляется какое-то чувство безнаказанности или отсутствие чувства страха вообще. Оно меня и привело в тюрьму, потому что в своей жизни такого противостояния в себе не встречал.
Но чувство безнаказанности ведь появляется не сразу. Должно произойти несколько эпизодов преступления.
Конечно.
Спустя какое время после совершения первого преступления у Вас появилось чувство безнаказанности?
Не знаю даже, трудно сказать так точно. Думаю, что когда третий-четвертый раз что-то украл, как-то смотришь, что за это ничего нет, никто тебя не нашел и можно продолжать.
Те молодые люди, с которыми Вы совершали квартирные кражи. Знаете ли Вы, как сложилась их жизнь?
Да. Кстати, у них все хорошо. Они завязали с криминальной жизнью. Был случай, когда нас поймали. Всем, кроме меня, дали условный срок и для них это послужило уроком.
Почему Вам не дали условный срок?
Потому что у меня уже до этого была судимость.
Я бы хотела сконцентрироваться на преступлении, из-за которого Вы попали в тюрьму в последний раз - на пожизненное заключение. Перед этим я бы хотела немного пофантазировать и попросить Вас смоделировать ситуацию. Если бы сейчас Вы, взрослый человек который давно находится в тюрьме, могли позвонить по телефону тому Алдису, который совершил последнее преступление, и что-то ему сказать. Что бы Вы ему сказали?
Знаете, я об этом думал и думаю часто. Может, не о том, чтобы позвонить, а о том, что я бы десять своих жизней отдал, только бы только не произошло то, что случилось.
Знаете, не хочется обманывать ни себя, ни Вас. На тот момент я шел в таком состоянии, что мне было плевать на свою жизнь, на окружающих людей. Трудно объяснить, как-то инстинкт самосохранения отсутствовал. Я просто искал смерти, что ли. Провоцировал конфликты с людьми, какой-то смысл жизни на тот момент у меня пропал. И навряд ли у меня что-то там изменилось бы на тот момент.
Вы сказали "искал смерти". Вы предпринимали попытки самоубийства?
Да.
Каким способом?
Пытался газом отравиться. И тоже это произошло, я не знаю, после очередного выхода из тюрьмы переехал в другой город, устроился на работу. Ходил на работу, работал месяц, два, три. И там опять знакомые, клубы. Все это настолько опротивело, что я просто утратил смысл жизни. Да, хожу на работу, и что там? Буду ходить до конца своей жизни на эту работу? Ну, ладно. Каждый день одно и тоже, такой день сурка. И от этого не понимал, для кого жить, зачем жить. Начал алкоголь употреблять, через какое-то время наркотики. Это тоже никакого удовольствия не приносило. Уснуть не мог. Приходил с работы, со сном начались проблемы. Ложишься и идешь потом в ночной бар, пару коктейлей выпиваешь, приходишь и тогда только вырубаешься. Спишь, утром опять идешь на работу как робот. Такое состояние просто, не знаю.
Где Вы работали?
На судоремонтном заводе.
Какие наркотики употребляли?
Большинство из Вам известных, наверное.
Какие конкретно?
Героин, кокаин, амфетамин, анаша.
Как можно совмещать физически тяжелую работу и наркотики? От них же есть какой-то "отход"...
Да нет, к этой системе привыкаешь. На данный момент я думаю, что наркотики... Сейчас можно говорить, что Бог уберег, что я не подсел на них. Не подсел на систему. Употреблял по выходным.
Не было такого, что у Вас был ломка? Вы в принципе могли их не употреблять? Почему тогда Вы их употребляли их каждые выходные? Было легче забыться?
Да. Скорее просто хотелось отключиться от всего. Трудно объяснить, от чего, но просто хотелось отключиться, добиться бессознательного состояния.
Вы сказали "Я понял, что моя жизнь это рутина: работа-дом-работа-ночной клуб", а разве в тюрьме не рутина?
Скорее всего знаете, смысла ради кого и ради чего жить тогда не было.
Я так поняла, что Вы очень верующий человек.
Очень верующим я не могу себя назвать, но - да, придерживаюсь.
Как Вы считаете, Бог Вам простил все преступления?
Скажем так - больше надеюсь на это. Не знаю, а надеюсь.
Как часто Вы обращаетесь к Богу?
Ежедневно.
То есть Вы сами молитесь и с капелланом общаетесь?
Да.
Если мы вернемся в тот день, за события которого Вас приговорили к пожизненному лишению свободы. Мне бы хотелось, чтобы Вы рассказали обо всем, что произошло во всех деталях. Начиная с того момента, как Вы проснулись с утра и открыли глаза. Где Вы проснулись? Вы проснулись после того, как Вы отработали или после того, как были на вечеринке? Расскажите, пожалуйста.
Наверное, это был второй или третий день, когда я употреблял алкоголь и наркотики.
Вы не работали в это время?
Нет. Я пошел на работу в этот день, но как-то так... А! Работал в этот день, выпивал на работе.
Вы проснулись и пошли на работу?
Да.
Вы завтракали в этот день? Пили чай, кофе?
Не помню, но скорее всего да.
Что Вы любили на завтрак, когда не находились в тюрьме?
Сладкий чай с каким-нибудь бутербродом с сыром.
Вы позавтракали и пошли на работу. Вы жили далеко от работы?
Ну минут 15 ходьбы.
Вы пешком всегда на работу ходили?
Да.
Что было дальше?
Пришел на работу. Не помню откуда, но там на работе появился алкоголь. Не помню, наверное где то взяли, или в магазине. Выпивали целый день на работе.
Кто-то предложил выпить?
Да. Ещё раз повторюсь - это уже был второй или третий день пьянки такой. Все, поработали, возвращался домой. Уже по традиции зашел в магазин, купил спиртное ещё. Продукты какие-то. Шёл домой. Вот. Встретил эту девчонку, которой тогда было девять лет. Что-то пообещал ей, попросил помочь мне дома. Она пошла за мной, я закрыл за ней дверь. Стал угрожать ножом и принуждать к оральному сексу. И потом я закрыл дверь, сам вырубился и спал до утра. А утром, когда пришел в себя, ужаснулся тому, что сделал. Понял, что снова тюрьма, испугался скорее всего и задушил её. И потом, сейчас даже не помню, день или два просто бессознательно шлялся по этому району, к знакомым заходил. Потом приехала полиция, арестовала.
Про полицию мы еще поговорим. Если я могу задать уточняющие вопросы про то, что Вы сейчас мне рассказали. Давайте начнем с момента знакомства с этой девятилетней девочкой. Вы с ней поздоровались…
Да, она там с подругой играла.
Вы предложили пойти к Вам домой под каким-то предлогом. Что это был за предлог?
Что-то вроде "Кот убежал, помоги мне поймать", это около подъезда было, где я жил. И она согласилась. Я закрыл за ней дверь.
Девочка, пока не оказалась в квартире, не понимала, что что-то не так? У нее не было сомнений?
Нет.
Как у Вас возникло желание? Вы просто шли домой, увидели эту девочку, и в голове возникла какая-то идея?
Я не понимаю, что возникло. Кто-то может быть говорит, что какие-то преступления спланированы, но данный конкретный случай, поверьте мне, я копался в себе и анализировал все эти годы, что я сижу. Что там замкнулось в голове, что произошло. Я не представляю. Я для себя не нашел ответа на данный момент.
Вы не помните, как Вы приняли это решение? Вы увидели девочку. Вы подумали, что Вы хотите её позвать домой для того, чтобы сексуально ее использовать. Это было так, как будто это так и должно было быть? Это происходило естественно?
Так не должно было быть. Но это произошло. Не знаю, я с этим живу и это не просто.
До этого у Вас не было никаких фантазий о несовершеннолетних? Детская порнография, еще что-то?
Нет. В том то и дело. Что там говорить, я много проработал и с психологами, и вообще просто... Такого ответа не нашел.
Когда Вы с утра проснулись, что делала девочка? Плакала?
Да, просила, чтобы я ее отпустил. "Я никому не расскажу, что произошло".
Почему Вы ей не поверили, может она действительно никому бы не рассказала?
Может быть. Не знаю, я думаю, что просто страх.
Вы сказали, что Вы боялись снова попасть в тюрьму. Но Вы же понимали, что Вас наверняка найдут, и за убийство и изнасилование Вы получите срок намного больше, чем просто за изнасилование.
Я думаю, что я не думал об этом в тот момент. Может быть, думал, что как-то удастся скрыть это преступление. Хотя, мне кажется, вообще не о чем не думал в тот момент.
Как происходил момент убийства? Вы душили руками, подушкой, какой-то веревкой?
Шарфом.
Это был ее шарф?
Да.
Как долго это продолжалось?
Что?
Процесс удушения.
Не знаю.
Не было такого, что Вы четко отдавали отчет, что это длилось, например, полчаса?
Нет.
Всё как в тумане?
Да. Я потом еще несколько дней просто ходил по району в бессознательном таком состоянии, к знакомым заходил.
Перед убийством Вы выпили?
Я говорю, что это был уже третий день, когда я выпивал. И это тот момент, когда я никакой возвращался в работы.
После пробуждения Вы еще алкоголь не употребляли или оставалось только накопленное за три дня опьянение?
Нет, употреблял еще. На утро после убийства я опять пошел на работу, хотя это был по-моему какой-то не рабочий день, но там люди работали. И там выпивал.
Вы говорите - после убийства я пошел на работу. Вы помните это чувство, когда Вы понимаете, что у Вас в жизни произошло большое ужасное событие, но Вам не с кем поделиться, нужно скрывать свои эмоции? Наверняка было что-то, что Вас выдавало.
То чувство невозможно описать. Оно, скорее всего такое бессознательное. Я помню, что я ходил - туда пошел, не понимаешь зачем, туда пошел, туда пошел. Не найти себе места.
О чем думали в этот момент?
Даже не знаю. Не вспомнить сейчас.
После того как Вы задушили девочку, что Вы сделали с трупом?
Вынес тело в мусорный контейнер.
Сразу после смерти?
Нет, не сразу. Если я правильно, может уже ночью. Тело девочки пролежало весь день в квартире.
Вы помните то чувство, когда Вы поняли, что Вы совершили преступление - убийство, пошли на работу, а потом Вам нужно было вернуться в квартиру, где Вас ждет тело?
Никак не мог туда вернуться. Я просто не знал, что делать, потому что просто не понимал. Квартира как бы съемная, там хозяева, долго не мог туда зайти. Поэтому наверное и ходил к знакомым, на работу, ещё куда-то ходил.
Как Вы себя уговорили вернуться?
Тоже не знаю.
Вы просто вошли, и…
Да, наверное, может быть на тот момент такие закрылись мысли, что если скрыть преступление, то все сойдет с рук.
И что Вы сделали? Взяли пакет большой?
Завернул в простынь, покрывало. Спустил через окно первого этажа. Вышел на улицу и внес в мусорный контейнер.
Не было свидетелей, никто не видел Вас. Вы не боялись, что Вас заметят?
Нет, ну я не знаю, были или не были, наверное, на тот момент тоже не думал. Просто так…
Вы что-то делали с трупом? Отрезали конечности?
Нет.
Просто завернули и выкинули? Что Вы почувствовали, когда выкинули труп? Вы почувствовали облегчение?
Нет.
Как Вы жили дальше до момента задержания?
Да вот так, шлялся там по району. Три дня, наверное, прошло до момента задержания. Просто ходил, не зная куда приткнуться.
Хотелось есть, выпивать?
Нет. Я после этого уже больше не пил. Ел, не ел, я даже не помню.
А не было такого желания пойти и сознаться, сказать что это сделали Вы? Вы же знали, что эту девочку ищут.
Было желание. Но почему-то такой какой-то страх оказаться опять в тюрьме и наказания. Наверное тот страх на тот момент переборол все.
А можете рассказать то чувство, когда Вы понимаете, что Вас ищут, но Вас еще не нашли. Это страх или азарт, что нужно скрыться?
Знаете, скорее всего, если бы я хотел скрыться, я бы скрылся. Самому может быть страшно было идти в полицию, и я хотел чтобы уже поймали меня, чтобы побыстрее все это закончилось.
Я не понимаю это состояние, поэтому мне бы хотелось, чтобы Вы назвали его одним конкретным словом. Сумасшествие, паника, депрессия. Как Вы можете его описать, чтобы я максимально точно поняла это состояние?
Какого момента?
До того момента, пока Вас задержали.
Наверное, как у Раскольникова. Бродил. Это тяжело. Чувство вины когда такое давит, плюс ответственности. Не знаю, как выразить одним словом, потому что там столько всего понапутано и такой ураган внутри. Одним каким-то чувством это точно не выразишь.
Вы сказали, что очень любите рисовать. Я так понимаю, что это Ваша картина.
Одна из моих, да.
Можете, пожалуйста, про нее рассказать.
Хотелось какую-то красоту, наверное, выразить. Вот она выразилась таким образом.
Эта не та девочка, которую Вы убили? Просто картина?
Просто рисунок. Кстати, я тоже рисую с детства. Наверное, когда человек рисует, он замечает красоту в людях и вокруг себя, и хочется ее просто выразить.
Хочу вернуться к моменту Вашего задержания. Как оно происходило, можете вспомнить?
Я пришел домой, уселся. Там где я снимал квартиру по-моему проходной подъезд, если я не ошибаюсь. Заметил, что и с одной стороны, и с другой. Из окна кухни заметил полицейских, которые прятались, и с другой. Закрыл на все замки двери и просто сидел дома пока они пытались взломать дверь. Взломали двери и арестовали.
Не прятались, а просто сидели? На диване или на стуле?
На диване.
Слушали музыку какую-то?
Нет, ничего. Просто сидел и слушал, ждал пока взломают двери.
О чем Вы думали в этот момент?
Не знаю. Наверное на тот момент уже появилось такое состояние безразличия к своей жизни и тому, что будет дальше.
Как вышли на Ваш след?
Я до сих пор не знаю, честно говоря.
Я читала в новостях о том, что в зале суда, когда Вам выносили приговор, Вы не проявляли никаких эмоций и даже бровью не повели. Наверняка, это была лишь внешняя оболочка, а что происходило внутри?
Ну да, я помню, чуть не потерял сознание, когда выносили приговор. Трудно описать такой выброс адреналина или эндорфина, когда ты чувствуешь физически его вкус. Химия такая в организме меняется. И это состояние такое... Трудно объяснить тот момент, когда ты просто понимаешь, что в твоей жизни всё... Как бы сказать... Что вот, тебе вынесли приговор "пожизненное заключение", и ты понимаешь, что в твоей жизни больше ничего не будет. Ты понимаешь, что совершил преступление, которое не хотел совершать, что не понимаешь, почему в твоей жизни так произошло. Куча различных чувств, переживаний и все смешано и не разобраться. Не понимаешь, что дальше и вообще…
Какой вопрос Вы задаете самому себе чаще всего?
Наверное, не то, что вопрос. О том, что так случилось в моей жизни с этим преступлением. Почему это произошло со мной? Наверное, самый частый мой вопрос.
Вы нашли на него ответ?
Нет.
Как думаете, что может помочь Вам найти ответ на этот вопрос?
Я не знаю, наверное, с психологами больше работать. Иначе других вариантов нет. Еще, конечно, если исходить из психологической практики, алкоголь и наркотики они катализатором там являются. В моем случае все преступления, которые я совершал, были под воздействием алкоголя. Это моя такая темная сторона.
Как сейчас себя чувствуете без алкоголя в тюрьме? Лучше?
Да, намного.
Сложный вопрос. Как Вы считаете, пожизненное лишение свободы - заслуженное Вами наказание? Если бы Вы были тем судьей, который выносил Вам приговор, какое наказание вы бы присудили?
Трудно сказать. О пожизненном заключении вообще трудно говорить кому-то, кроме этих людей, у кого оно есть, включая меня. Высшей меры у нас в стране нет, людей жизни не лишают, но иногда задаешься вопросом, что лучше бы вместо пожизненного заключения была смертная казнь. Тяжело жить с тем, что совершил и сделал в жизни. С преступлением. Спасает то, что осознание многих вещей пришло в жизнь.
Вы иногда думали о том, что лучше бы Вас расстреляли, чем приговорили к пожизненному лишению свободы.
Да, были такие мысли. Пытался и с собой покончить уже в заключении. Тоже такое было.
Как часто это происходило?
Не часто. Изначально один раз пытался повеситься, второй раз вскрывал вены.
Вас характеризовали как человека, который работает над собой, который посещает психолога и который участвует в процессах ресоциализации.
Да.
Через какое время после того, как Вы пытались совершить самоубийство, Вы поняли, что это Ваша жизнь, и Вам надо ее прожить, какой бы она не была?
Наверное, года через три. Когда уже отбывал пожизненное заключение.
Как пришло это осознание?
Как-то наверное сначала, когда дали пожизненное заключение, закрылся, ни с кем не общался, со своими черными мыслями просто тупо... У меня даже потерялось ощущение времени, суток. Просто читал все подряд. Был доступ к библиотеке, книгам, неважно, журналам, газетам. Просто я уже не понимал, что там, день или ночь. Вот такое было состояние. И, наверное, чтобы забыться от этого преступления, от этого пожизненного заключения. А потом потихоньку начал общаться с людьми, которые тоже отбывали пожизненное заключение, как-то так немного вывели на разговор, и потихоньку, слово за слово, стали строиться эти разговоры. Как-то так из этого депрессивного состояния вытянули. Потом начал читать духовную и психологическую литературу. С психологом начал встречаться тоже.
Вы надеетесь на то, что Вас когда-нибудь выпустят на свободу?
Я живу этим.
Если бы Вас выпустили на свободу завтра, что бы Вы сделали в первую очередь?
Очень сложный и нереальный вопрос. Наверное поехал бы к хорошему знакомому, который у меня остался на свободе и до сих пор со мной общается.
Я могу спросить, какие сны Вам снятся? И снятся ли вообще?
Вообще не снятся.
Так было всегда или только в тюрьме?
Мне кажется, так было почти всегда.
Вы надеетесь на то, что Вас освободят. Но как Вы считаете, Вы сами готовы к тому, чтобы выйти из тюрьмы?
Я считаю, что да.
В каких мероприятиях ресоциализации Вы принимали участие? Можете более подробно рассказать об этом, чтобы зрители представление о том, какой путь Вы прошли.
Во-первых, индивидуальная работы с психологами, со службой пробации, посещение различных программ, связанных как и с насилием, так и со стрессом.
Как часто общаетесь с психологом?
К психологу я могу обращаться хоть каждый день если есть проблемы. Психолог сам если считает нужным может что-то корректировать, вызывать, беседовать.
Впервые к психологу Вы обратились сами, или это было какое-то обязательное мероприятие, которое нужно было пройти "для галочки"?
Наверное, это было со стороны психолога такое знакомство со всеми осужденными без исключения, с которыми он работает. Познакомился с новым человеком. И, конечно, во время моей первой встречи с психологом было очень большое недоверие к человеку.
Но со временем Вы смогли ему открыться?
Да.
Как вы считаете, работает ли система в нашей стране достаточно эффективно для того, чтобы исправить заключенных, в том числе тех, кто приговорен к пожизненному лишению свободы?
Я думаю, что на данный момент - нет. Потому что решающий фактор все равно остается за самим заключенным. Есть ли у него желание что-то менять в своей жизни. Насильно что-то навязать невозможно.
Через сколько лет Вы можете претендовать на условно-досрочное освобождение?
Ещё 11 лет.
Вы же уже не впервые в тюрьме. Как Вы можете доказать обществу и даже самому себе, что Вы больше сюда не вернетесь?
Доказать... Я могу только сказать о своем стремлении сюда больше никогда не вернуться, а доказать... это глупо.
Расскажите о стремлении, может быть, некорректно задала вопрос.
Еще раз повторюсь, вернемся к тому, с чего начали. Мне бы очень хотелось иметь свою семью, детей, о ком заботиться. Жить нормальной жизнью. Если раньше я считал, что работать это не для меня, то сейчас понимаю, что это вполне естественно, нормально живя в обществе.
Я уже больше часа задаю Вам вопросы, может Вы хотите у меня что-то спросить?
Да нет, просто интересно, сейчас вот подумал о том, насколько своевременно или несвоевременно я даю это интервью. Интересно, что я сказал бы пять лет назад, или десять лет вперед. Как ответил бы на эти же вопросы.
Мы можем через десять лет приехать и взять у Вас интервью.
Возможно.
Если что-то такое, что я у Вас не спросила, но Вы очень хотите рассказать?
Трудно так что-то придумать.
Может Вы можете рассказать, что бы Вы сказали молодому человеку, который возможно планирует совершить какую-то глупость в своей жизни.
У всего есть свои последствия. Даже если духовного чего-то придерживаться, то рано или поздно за все придет расплата. Знаете, уже столько лет провел в заключении, и убеждаюсь только в том, что советом никому не поможешь. У человека должно что-то произойти в жизни, чтобы он сам задумался о том, что он на какому-то неверном пути в жизни. А где-то кто-то рядом помочь или переубедить человека навряд ли сможет.
Спасибо за интервью.
Спасибо Вам.
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