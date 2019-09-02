Гражданин Латвии незаконно перевел через эстонско-российскую границу граждан Армении

Эстонские пограничники в минувшее воскресенье, 1 сентября, задержали в Сетумаа мужчину с латвийским гражданством, который незаконно перевел через эстонско-российскую контрольную линию на территорию Эстонии группу иностранцев.
Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии, пояснив, что в воскресенье пограничники заставы Пиуза в Сетумаа обнаружили перемещение группы людей в приграничной зоне.
Пограничники окружили зону предполагаемого нарушения патрулями и с помощью служебной собаки Ахто быстро задержали троих человек с младенцем, прятавшихся в лесу.
В группе задержанных были 44-летний гражданин Латвии и трое лиц, граждан Армении — 22-летняя женщина, 18-летний молодой человек и годовалый младенец.
Взрослые признались, что незаконно пересекли контрольную линию поблизости от погранпункта Лухамаа и проникли на территорию Эстонии со стороны России.
В связи с происшествием полиция возбудила уголовное расследование. Собранные на данный момент сведения позволяют подтвердить, что 44-летний гражданин Латвии помог троим гражданам Армении незаконно пересечь временную контрольную линию между Эстонией и Россией.
В понедельник суд решил взять гражданина Латвии под стражу на время расследования происшествия.
Граждан Армении с ребенком административный суд решил поместить на время расследования в центр для задержанных лиц.
За восемь месяцев 2019 года пограничники выявили 15 нарушений границы и задержали 22 человека, незаконно пересекших временную контрольную линию. В прошлом году за тот же период в Юго-Восточной Эстонии было выявлено 21 нарушение границы и задержаны 52 нарушителя.