Гражданин Латвии незаконно перевел через эстонско-российскую границу граждан Армении

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии, пояснив, что в воскресенье пограничники заставы Пиуза в Сетумаа обнаружили перемещение группы людей в приграничной зоне.

Пограничники окружили зону предполагаемого нарушения патрулями и с помощью служебной собаки Ахто быстро задержали троих человек с младенцем, прятавшихся в лесу.

В группе задержанных были 44-летний гражданин Латвии и трое лиц, граждан Армении — 22-летняя женщина, 18-летний молодой человек и годовалый младенец.

Взрослые признались, что незаконно пересекли контрольную линию поблизости от погранпункта Лухамаа и проникли на территорию Эстонии со стороны России.

В связи с происшествием полиция возбудила уголовное расследование. Собранные на данный момент сведения позволяют подтвердить, что 44-летний гражданин Латвии помог троим гражданам Армении незаконно пересечь временную контрольную линию между Эстонией и Россией.

В понедельник суд решил взять гражданина Латвии под стражу на время расследования происшествия.

Граждан Армении с ребенком административный суд решил поместить на время расследования в центр для задержанных лиц.